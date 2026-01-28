台北市長選戰出現奇兵？ 學者點破綠營戰術操作：賈永婕機率低

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德日前成功完成徒手攀登「台北101」的壯舉，震撼全球，台北101董事長賈永婕更因此被點名參選台北市長，她本人對此則說，「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？」文化大學廣告學系專任教授鈕則勳昨（27日）也透過3點分析認為，機會其實非常低，包含硬推賈永婕參選台北市長，與其說是派出「奇兵」，還不如說綠軍對年底台北市長一役已無牌可打。

鈕則勳昨在臉書發文分析，個人還是認為綠軍台北市長最可能人選，應該還是行政院副院長鄭麗君，至於賈永婕日前傳出可能是黑馬人選，但他認為機會其實非常低，原因有三點，第一，賈自己絕對不會有意願，她自己也說過，而近期被點名，主要是因為極限運動家霍諾德101攀頂成功的話題使然，只要這話題淡了，一切也就回歸平淡。

鈕則勳續指第二點，硬推賈永婕參選台北市長，與其說是派出「奇兵」，還不如說綠軍對年底台北市長一役已無牌可打！畢竟只以話題聲量作為排兵佈陣的考量，絕對不是宏觀的戰略，而是即性的戰術操作而已；第三，綠軍已經在為鄭麗君做「鍍金身」及拉抬政治能量的系列鋪排，不論是閣揆卓榮泰到機場接機，或是賴清德與卓榮泰對其的吹捧肯定，並將她定位成「台美關稅談判的大功臣」來看，這以政績為基礎的戰略佈局，才真可能是順勢參選台北市長的起手式。

最後，鈕則勳提到，候選人的出檯絕對會有一定脈絡，不可能是即性之舉，一定得考量後續一系列的整體布局與操作，絕對不是以一個單點就能突破，而是有整體戰略面的策略搭配，才能拉高勝率。

