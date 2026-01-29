台北市長選戰最新民調曝 樊啟明：「小草票」高度歸隊挺蔣

根據《TVBS》今天（29日）公布的台北市長選舉最新民調，若民進黨派行政院副院長鄭麗君對上國民黨籍現任市長蔣萬安，蔣萬安支持度62%，鄭麗君25%，雙方差距37個百分點；若民進黨派立委王世堅對決蔣萬安，蔣萬安以60%領先王世堅的27%，雙方差距拉大至33個百分點。媒體人樊啟明分析表示，蔣萬安在20-29歲族群支持度暴衝至54%，反觀王世堅則滑落至38%，顯示年輕選票的結構可能已發生根本性變化。他也發現，民眾黨「小草票」高度歸隊，高達82%的民眾黨支持者表示會支持蔣萬安。

樊啟明今(29日)在臉書貼文表示，《TVBS》公布2026台北市長選舉最新民調，調查時間點特別選在鄭麗君完成對美關稅談判後進行（1月23日-1月28日）。原先外界預期民進黨宣傳「台美關稅降至15%」的重大政績能為鄭麗君帶來加分效果，但民調結果顯示，這張「外交牌」似乎未能發酵，台北市民普遍「無感」。

樊啟明接著表示，蔣萬安對決鄭麗君，雙方支持度為62%vs.25%，差距高達37個百分點。值得注意的是，在重大外交成果公布後，鄭麗君的支持度相較上次調查僅微幅增加1個百分點，顯示執政黨宣傳的外交談判成果目前並未轉化為台北市民的實質選票。

樊啟明更指出，若民進黨派「人氣王」王世堅出馬，雖然與蔣萬安的差距略小於鄭麗君，但從整體趨勢來看，綠營在北市的選情恐怕更為嚴峻。在兩人對決下，蔣萬安仍以60%的高支持度，大幅領先王世堅的27%。但關鍵在年輕世代出現大變動，過去民進黨佔有絕對優勢的20-29歲族群，在此次調查中出現大幅度逆轉，蔣萬安在該年齡層支持度暴衝至54%（較上次大增23%）。反觀王世堅則滑落至38%。這顯示年輕選票的結構可能已發生根本性變化，流向蔣萬安。

樊啟明更點出，在政黨傾向方面，「藍白合流」的趨勢已然確立。民眾黨「小草票」高度歸隊，民眾黨支持者正快速向國民黨靠攏，高達82%的民眾黨支持者表示會支持蔣萬安，比上次調查增加了15個百分點。這意味著在台北市，非綠陣營的選票已高度集中，就算是王世堅也難以爭取到這塊關鍵票源。從行政區角度分析，綠營防線已全面潰敗。士林北投區是差距最小的地方，蔣萬安仍以51%領先王世堅的36%，差距達15個百分點。其他藍營優勢地區像是大安文山、松山信義等區，蔣萬安的支持度更是突破65%。

樊啟明表示，蔣萬安現階段選情大滿貫，民進黨無論是祭出鄭麗君的「政策牌」，還是王世堅的「人氣牌」，目前看來都難以撼動蔣萬安的領先地位，綠營就快看不到對手的車尾燈。

本次調查是TVBS民意調查中心115年1月23日至1月28日晚間18：30至22：00進行的調 查，共接觸1,124位20歲以上台北市民，其中拒訪為115位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有 效樣本1,009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

