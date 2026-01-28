台北市長選戰最新民調曝 王世堅驚喊不可置信：怎麼可能

根據震傳媒今天（28日）公布的最新台北市長選戰民調，針對近期被點名可能代表綠營出戰人選，包括行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君及民進黨立委王世堅，分別與現任市長蔣萬安進行對比民調，若卓榮泰對上蔣萬安，卓24.0%、蔣62.7%；若鄭麗君對比蔣萬安，鄭27.4%、蔣60.4%；王世堅在3人中與蔣萬安差距最小，差了19.3%個百分點。針對北市長選戰最新民調勝卓榮泰、鄭麗君，王世堅表示「不可置信，怎麼可能？」

針對北市長選戰最新民調贏卓榮泰、鄭麗君，王世堅接受媒體訪問時不禁表示，「不可置信，怎麼可能？」卓榮泰、鄭麗君學養俱佳，才德兼備，而且學資歷都很完整，行政能力又很強，「我不知道有民調」。

王世堅更表示，他第一個推薦名單就是鄭麗君，鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜都非常適合，可說學養俱佳、才德兼備。鄭麗君和高嘉瑜更是才貌雙全，他們兩人光是站出來對決蔣萬安，美女對上俊男本身就是好的話題，而且鄭麗君 、高嘉瑜 、蔣萬安他們3人都很有智慧，他們的對決精彩可期，所以再次推薦他們。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

