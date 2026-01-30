台北市長選戰最新民調輾壓綠營！蔣萬安：持續勤走基層

台北市長選舉備受矚目，最新民調顯示，不論民進黨推派行政院副院長鄭麗君或立委王世堅挑戰，均落後現任市長蔣萬安超過3成，引發討論。對此，蔣萬安今天（30日）表示，距離選舉還有一段時間，會持續推動重大建設、勤走基層。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

TVBS民調中心29日公布最新台北市長選舉的民調，民進黨不論推派鄭麗君還是王世堅，2人都大輸尋求連任的蔣萬安3成以上。王世堅今天受訪表示，現在誰贏誰輸都不是定論，「小時候胖不是胖」，所以等選將就位了，相信那時候的民調就不一樣。每一場選舉，其他國家都一樣，當候選人定位、誰對決誰的時候，民調就準了。

王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅強調，鄭麗君被諮詢到這件事時，她都說不願意參選台北市長，像自己也是完全不願意，所以這樣做的民調更是會不準。民眾本來就對這個民調不願答覆，更何況說「你都不願意，那回答什麼？」所以要等態勢、人選底定，到時做的民調才是準確的。

鄭麗君。（圖／中天新聞）

對此，蔣萬安則表示，離選舉還有一段時間，他會為市民爭取最大的福祉，持續推動重大的市政建設，繼續勤走基層，今天也再次來到地方和里長座談、交換意見，聆聽地方的心聲。

