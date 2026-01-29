台北市長選戰最新民調「年輕族群轉向」！蔣萬安大贏王世堅

根據《TVBS民調中心》今天(29日)公布的最新台北市長選戰民調，國民黨現任台北市長蔣萬安的支持度皆大幅領先民進黨的立委王世堅或行政院副院長鄭麗君。其中20-29歲年輕族群有54%表示支持蔣萬安，38%支持王世堅，顯示年輕族群對蔣萬安支持度高於王世堅。

根據《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，無論民進黨推派王世堅或鄭麗君對決蔣萬安，蔣萬安的支持度皆大幅領先。如果民進黨推派鄭麗君對上蔣萬安，蔣萬安支持度維持62%，鄭麗君的支持度為25%。

如果民進黨派王世堅對決蔣萬安，與去年12月的調查相較，蔣萬安支持度增加5個百分點至60%，王世堅支持度略增4個百分點至27%，雙方差距擴大至33個百分點，另外13%未決定。進一步交叉分析顯示，其中20-29歲年輕族群有54%表示支持蔣萬安，較去年12月調查大幅增加23個百分點，支持王世堅的比例則下降10%至38%，對蔣萬安支持度轉為高於王世堅。

另外，中正萬華與士林北投民眾對蔣萬安支持度皆為51%，對王世堅支持度約36%；其中，士林北投對蔣萬安支持度少7個百分點，對王世堅支持度增4個百分點，但兩人支持度仍差距15個百分點。中山大同與內湖南港對蔣萬安支持度在六成上下，對王世堅支持度約兩成五，松山信義及大安文山支持蔣萬安的比例則皆超過六成五，支持王世堅的比例則低於兩成五。

本次調查是TVBS民意調查中心115年1月23日至1月28日調查，共接觸1124位20歲以上台北市民，其中拒訪為115位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有效樣本1,009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

