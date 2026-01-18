台北市長選戰民眾黨參一咖？黃國昌：未來簽政黨協議「建議現任優先」

民眾黨台北市黨部今（18日）舉辦「松信夥伴見面會」，黨主席黃國昌、前黨主席柯文哲出席。（圖／林煒凱攝）

民眾黨台北市黨部今（18日）舉辦「松信夥伴見面會」，黨主席黃國昌、前黨主席柯文哲出席，被問及民眾黨是否會在台北市推派人選時，黃國昌表示，民眾黨、國民黨未來若有共同目標，就會簽政黨協議，而民眾黨會建議「現任者優先」，若國民黨願意採納，就會遵守該協議。

柯文哲今被問及，台北市算是其本命區，民眾黨是否會推派人選？柯聽聞隨即表示「這個要問黃國昌」。黃國昌回應，這會牽涉到跟國民黨彼此間的合作，等到共同政見提出來後，兩黨針對地方大選如果有共同理想、願景跟目標，就會簽政黨協議。

「在政黨協議的第一條，民眾黨會建議現任者優先。」黃國昌表示，如果這個建議國民黨也願意採納，那基隆市、台北市、桃園市等都必須要遵守協議。但最後具體政黨協議內容為何，要兩黨一起坐下來談，不是個人可以決定。

民眾黨雖在台北沒有母雞，但談及台北市選情，議員參選人皆信心滿滿。爭取連任的議員張志豪說，沒有母雞有沒有母雞的選法，黨內的兩個太陽都已有相當強悍的戰力，所以希望未來選戰能隨時協助指導。

張志豪說，民眾黨現任4位議員在過去這3年來非常努力地服務台北市民眾。所以有信心能夠贏得這次選舉。尤其此次才投入議員選戰的許甫、吳怡萱，也都是非常強的戰將，相信一同努力打「團體戰」，再加上兩個太陽的加持，沒有問題。

吳怡萱也說，這次有兩個太陽，也就是雙核心，所以一定會旗開得勝，不用擔心。至於是否希望蔣萬安幫忙輔選站台；她則說保持開放態度，雖過去議員監督力道不減：但若未來有合作空間，能以開放態度討論。



