台北市長選戰民調 鄭麗君竟跟卓榮泰差不多 郭正亮：賴會非常心碎

根據《震傳媒》28日公布的台北市長選舉民調，民進黨潛在人選行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、立委王世堅的民調，都落後力拚連任的國民黨籍台北市長蔣萬安。若卓榮泰對上蔣萬安，卓24.0%、蔣62.7%；若鄭麗君對比蔣萬安，鄭27.4%、蔣60.4%；王世堅在3人中與蔣萬安差距最小，差了19.3%個百分點。前立委郭正亮表示，關稅談判效應未外溢，鄭麗君的民調怎麼這麼低，怎麼跟卓榮泰差不多，這個會讓總統賴清德非常心碎。

郭正亮29日在《新聞大白話》節目中表示，民進黨在台北市的民調這麼低，讓前立委林濁水感到很意外，他覺得鄭麗君談判，重大勝利，奇怪怎麼都沒有外溢。談判分三大塊︰第一塊是對美國的關稅，從20％降到15％，你不是傳統業者，你怎麼會有感覺；第二個叫做對美投資，2500加2500億美元，台積電送這麼大一個到美國，大部分人是對這個有感覺；第三個是至今不敢公布的進口關稅減讓，這個衝擊可大了。

廣告 廣告

郭正亮覺得，這個跟王世堅的民調可以合著看，賴清德、鄭麗君的民調怎麼這麼低，如果卓榮泰有扯到大罷免，一大堆政治鬥爭、口水，讓人家很討厭，這個他可以理解，鄭麗君怎麼跟卓榮泰差不多，這個會讓賴清德非常的心碎。

郭正亮指出，王世堅怎麼會變綠營第一，其實王世堅是在慌，他怎麼會贏鄭麗君，這下子完蛋了。王世堅就是比較敢講真話，他反對大罷免，726之後，他說823就不要玩了。你都不聽王世堅的建議，越走越差。

郭正亮接著指出，如果連關稅談判，已經拱多大的力量，包括工商界、青鳥，吹噓了大概有2、3個禮拜，鄭麗君都吹噓不起來。他覺得沒救了。因為接下來還有壞消息要公布來。就是進口關稅減讓的部分，其實很多人都在等，懷疑會在2月17日過年之前宣布，因為那時候立委都出國了，3月總是要把關稅協議送到立法院。你都沒有做產業衝擊評估，我們以前參加WTO，還有ECFA，行政院都有做產業衝擊評估，到時你看看老百姓怎麼反應？

【看原文連結】