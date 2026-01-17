即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

九合一大選倒數315天，民眾黨在台北市長選戰遲遲未推出人選，創黨主席柯文哲之妻陳佩琪也否認投入競選的傳聞。對此，民眾黨台北市第3選區（松山、信義）市議員擬參選人許甫今（17）日表示，尊重黨中央的規劃與安排，但迄今仍未看到相關安排；許甫也強調，若國民黨籍現任市長蔣萬安願替白營輔選，他們非常歡迎。





今早9時，陳佩琪陪同民眾黨台北市第3選區（松山、信義）市議員擬參選人許甫一同前往吳興商圈及市場，向攤商與民眾拜早年，兩人並於行程前短暫接受媒體聯訪。

廣告 廣告

針對民眾黨台北市長是否提名人選，許甫指出，還是尊重黨中央目前的規劃與安排，但迄今尚未看到台北市長人選的規劃，這也要有適合的人選。

許甫也說，蔣萬安如果願意來參加民眾黨的活動，他們非常樂意且歡迎；過去拜訪蔣市長時適逢黨慶，當時就有當面邀請對方參加白營的親子、黨慶類活動，蔣萬安也都有給出比較正面的肯定與回覆。

他不諱言，未來若有機會，不管是蔣市長、民眾黨現任主席黃國昌、創黨主席柯文哲，都能幫參選人加分、讓大家更注意到的話，對議員參選人而言都是一件好事。





原文出處：快新聞／台北市長選戰白營遲無母雞 許甫向蔣萬安遞橄欖枝：歡迎輔選

更多民視新聞報導

台北松信拚提名! 許甫偕妻陳智菡掃街 呂瀅瀅送紅包袋

台北松信選區戰況激烈! 三黨新人爭提名勤跑市場拜票

北市松信區初選激戰 藍綠白新人勤掃街拚勝出

