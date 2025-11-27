台北市長選戰開打 綠議員：沒有人能夠保證當選

民進黨台北市議員林延鳳表示，不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極徵詢。（台北市議員林延鳳提供／張珈瑄台北傳真）

2026年台北市長選戰在即，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記爭取參選，他26日公布與另外4名潛在參選人「非藍白支持者」的支持率民調，顯示綠委王世堅的支持率第一。王世堅回應，許多人都比他適任，如行政院副院長鄭麗君。民進黨台北市議員林延鳳27日表示，選戰瞬息萬變，沒有一個人能夠保證當選，民進黨選對會的提名機制已行之有年，不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極徵詢，最後提出強而有力、發揮母雞的效應的人選。

吳怡農昨天舉辦記者會並公布民調，在「非藍白支持者」當中，吳名列第2，僅落後王世堅，他則依序為綠委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前民進黨祕書長林右昌。 有關該民調，王世堅也回應，許多人都比他適任得多，他最推薦的是鄭麗君，認為鄭學養俱佳、才貌雙全，大讚鄭「是非常好的國之棟樑」。

民進黨尚未決定參選人，國民黨籍台北市長蔣萬安積極爭取連任。林延鳳說， 選戰瞬息萬變，沒有一個人能夠保證當選，更何況如果台北市副市長李四川去選新北市，才是考驗蔣萬安能力的開始，民進黨選對會的提名機制已經行之有年，不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極去徵詢，希望最後能夠提出一個強而有力、發揮母雞的效應的人選，做為母雞帶小雞，打一場精彩的選戰。

