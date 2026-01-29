台北市長選舉民調出爐 蔣萬安大幅領先鄭麗君、王世堅

台北市長選舉備受各界關注，TVBS民意調查中心今（29）日公布最新調查結果顯示，爭取連任的蔣萬安施政滿意度達63%，創下歷次調查新高。若民進黨推派行政院副院長鄭麗君或立法委員王世堅挑戰，蔣萬安支持度皆大幅領先，雙方差距均擴大至三成以上，連任聲勢穩固。

台北市長蔣萬安。（圖／資料照）

日前台美關稅談判結果降至15%，代表台灣談判的行政院副院長鄭麗君被視為綠營熱門人選。根據調查，若由鄭麗君對決國民黨籍現任市長蔣萬安，蔣萬安支持度維持62%，鄭麗君支持度為25%，僅略增1個百分點，雙方差距37個百分點。數據顯示，台美關稅談判成果，目前對拉抬鄭麗君參選台北市長的聲勢並無明顯影響。

行政院副院長鄭麗君。（圖／中天新聞）

若民進黨推派立法委員王世堅參選，蔣萬安支持度較去年12月調查提高5個百分點至60%，王世堅則略減4個百分點至27%，雙方差距擴大為33個百分點。交叉分析顯示，20至29歲年輕族群有54%支持蔣萬安，較上次調查大幅增加23個百分點；支持王世堅比例則下滑一成至38%，蔣萬安在年輕票源轉為優勢。

地區分析方面，蔣萬安在台北市各地區支持度皆高於王世堅。中正萬華與士林北投民眾對蔣萬安支持度皆為51%，其中在王世堅深耕的士林北投區，蔣萬安支持度雖減少7個百分點，仍領先王世堅一成五。松山信義及大安文山區，蔣萬安支持度皆超過六成五，王世堅則低於兩成五，藍營票倉優勢依然顯著。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

政黨傾向部分，民眾黨認同者支持蔣萬安比例增加一成五至82%，支持王世堅比例下滑至13%。中立選民對蔣萬安支持度增加7個百分點至51%，領先王世堅的29%。民進黨認同者則有63%支持王世堅，僅20%轉向支持蔣萬安；國民黨認同者對蔣萬安支持度則維持94%的高度凝聚力。

蔣萬安就任市長滿三年，施政滿意度攀升至63%，較就任近三年時提升4個百分點，是歷次調查高點；不滿意比例則略減至22%。

本次民調由TVBS民意調查中心於115年1月23日至28日晚間進行，採電話後四碼隨機抽樣，有效樣本1,009位，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

