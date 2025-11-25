台北市長黨內互比民調 王世堅以47%輾壓

王世堅民調以47.1%的支持度大幅領先，輾壓吳怡農的17.6%與吳思瑤的11.1%。

2026市長選戰布局，民進黨在台北市的人選尚未明朗。《短新聞》除公布潛在人選對戰現任市長蔣萬安的對比式民調，更進一步進行「黨內互比民調」。結果顯示，「扶龍王」立委王世堅在黨內互比中，以47.1%的支持度大幅領先，輾壓吳怡農的17.6%與吳思瑤的11.1%。





從年齡層分析，王世堅在30至39歲青壯年族群的支持度飆升至64.3%，在50至59歲族群也有過半支持；反觀年輕族群（20-29歲），雖然王仍以37.2%領先，但吳怡農在此區間以29.6%緊追在後，顯示兩人在青年票源上差距較小。

在行政區方面，王世堅在中正區（60.3%）與中山區（54.1%）展現絕對優勢，即便是在支持度相對較低的內湖區，也以33.0%領先兩位黨內對手。





蔣市府滿意度穩定 賴政府民調急墜





恐讓綠營警惕的是，根據《短新聞》先前所做民調比較，現任市長蔣萬安的滿意度，從2024年9月的67.0%，微幅上升至2025年11月的68.8%，不滿意度則維持在二成五以下，僅24.7%。





相較之下，中央執政表現恐成綠營候選人的最大包袱。總統賴清德在台北市的滿意度出現「雪崩式」下滑，從2024年9月的54.8%，重挫至2025年11月的39.1%，跌幅超過15個百分點；不滿意度更從28.7%飆升至54.0%。





本民調委由循證民調有限公司執行，執行日期為11月17日至19日，採家用電話進行系統隨機抽樣。完成樣本數為1077份（95%信心水準下，抽樣誤差為±2.99%），並依人口資料，針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行加權。