台北市長5強對決！！蔣萬安網路民調神級輾壓 驚人數字嚇壞民進黨

2026地方選舉倒數計時，外界亦相當關注台北市長人選，將由誰挑戰現任市長蔣萬安。據最新網目民調顯示，蔣萬安獲得52.2%的支持率，遙遙領先綠營其他候選人，而綠委王世堅則是緊追在後。

台北市長蔣萬安。（圖取自蔣萬安臉書）

《壹蘋新聞網》今天（19日）發起網路民調，詢問讀者「這5人搶台北市長寶座，蔣萬安、沈伯洋、王世堅、吳怡農、苗博雅，你支持誰」，此投票進行至20日下午3點截止。

圖取自《壹蘋新聞網》網路民調網頁。

到今日12點為止，已有超過11000多人投票，目前結果顯示蔣萬安以52.2%的支持度居冠，王世堅以16.1%的支持度位居第二，緊追在後為苗博雅的14.7%和沈伯洋的9.2%，吳怡農則墊底，支持度僅5.3%。

王世堅支持度緊追蔣萬安。（圖取自王世堅臉書）

面對2026地方選舉，各黨開始熱身，首都台北市長選舉，民進黨將派誰參選引發各界高度關注。王世堅雖然受到多方勸進，但他表示身為228受難家屬，不想輸給蔣家後代，並認為蔣萬安有95％的機率連任。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農則是日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，打出口號「為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都」。而聯電創辦人曹興誠則是兩度發文表態，支持民進黨提名綠委沈伯洋參選2026台北市長。沈伯洋則表示目前沒有參選的規劃。

