台北市隨機殺人案釀4死！賴清德指示加強反恐訓練 石明謹示警：提升見警率是低效作為、先減少無聊勤務

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台北車站、中山商圈19日發生震驚全國的隨機殺人案，總統賴清德指示強化反恐訓練，並要求內政部、警政署與各縣市警察局強化快速打擊部隊功能，且朝向反恐警力布置訓練。退休警察、知名球評石明謹提醒，先讓現在過多的無聊勤務減少，而且提升見警率早就被許多研究證明是低效作為！

總統賴清德指示強化反恐訓練，並要求內政部、警政署與各縣市警察局強化快速打擊部隊功能，且朝向反恐警力布置訓練。（圖／總統府）

石明謹解釋，犯罪者見到站一堆警察，不會降低犯罪率，只是改為去警察減少的地方犯罪，因為警力是固定的；他反問，如果捷運站加了一倍警力，你猜猜其他地方會如何？如果有加派十個人站在捷運站門口的人力，何不只加派兩人，其他的轉化成四組警網去巡邏？

石明謹也提醒，先讓現在過多的無聊勤務減少，例如每天減少兩個無效交整崗，就可以多一條四小時巡邏線，不香嗎？整天去幫民眾買汽油，去水溝撿鑰匙，萬一同時間發生重大案件當然人不夠，然後一天到晚停休、管休、召回；他也建議先把常訓的時數跟內容補足、不要拿訓練做評比，一般員警有沒有學到東西、建立普遍性的基礎能力才是重點。

針對警力缺口問題，石明謹坦言，人力永遠補不足，補足也永遠不夠用，只要閒下來就是米蟲就是廢物，補新的人就多規劃新的勤務，而不是減輕原本的勤務壓力，不懂什麼叫休整、輪替、預備人力。

