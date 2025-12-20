台北市隨機殺人釀4死 賴清德下令徹查是否遭人指使 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

台北車站與南西商圈昨晚間發生隨機殺人事件，造成包含凶嫌在內4死、9傷，引發社會高度不安。總統賴清德今（20）日上午前往台大醫院探視傷者，表示對這起駭人的暴力攻擊事件中不幸罹難的民眾，表達最深切的哀悼，並向家屬致上慰問；同時，他已要求檢警調相關單位，針對嫌犯個人背景、犯案動機、是否有共犯，以及是否有人在背後指使，務必進行全面、深入、徹底的調查，並將真相向社會交代。

廣告 廣告

賴清德也特別向事件中奮勇阻止歹徒進一步攻擊、保護周邊民眾的民眾表達感謝與敬意，表示「你們展現了英勇的行為，令人欽佩」。同時，他已要求檢警調相關單位，針對嫌犯個人背景、犯案動機、是否有共犯，以及是否有人在背後指使，務必進行全面、深入、徹底的調查，並將真相向社會交代。

賴清德表示，政府將以此事件為鑑，未來在公共場所以及人流密集地區，將加強警力部署，並確保快打部隊在事件發生時能即時發揮功能，提升民眾安全保障。

台北市隨機殺人釀4死 賴清德下令徹查是否遭人指使 7

另一方面，行政院長卓榮泰今早也接連到內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，慰問隨機襲擊事件傷者及家屬。

針對有網友稱「下一個地點是高雄車站」，卓榮泰聽聞後震怒，表示該起隨機殺人事件給社會一個很大震撼，政府要重新檢討很多工作，但此時他要拜託社會，對這種不真實、不正常的信息都減少傳遞。

卓榮泰強調，在網上肆意傳播這種惡意的傳話，從昨天就開始通過各種警方系統在全力追查，警方需要找出這個IP，不管是真、是假都好，都不應該這麼做，「我非常痛恨這樣的行為，這對社會完全是負面的敗害」，也希望大家以此為戒，不要再有這樣行為出現。

至於是否有更近一步掌握嫌犯動機，卓榮泰僅說，還要進行追蹤。

根據衛生福利部公布最新傷病患收治情形，27歲嫌犯張文昨在捷運台北車站及中山站犯下連續無差別攻擊事件，截至今上午6時25分，事件共造成15人送醫，包括嫌犯在內已有4人不治，其餘11人受傷，目前有6人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。

照片來源：總統府、行政院

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

在野開出彈劾總統迎戰憲政僵局 學者揭真正目的曝賴清德可能2招

世曦內部風暴未歇？ 鄭運鵬公開信自揭獎金黑洞：已追回數千萬

【文章轉載請註明出處】