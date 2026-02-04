台北市雙蓮國小舉辦《漫遊雙連》國際書展新書發表會

雙蓮國小在台北世貿中心舉辦新書發表會《漫遊雙連》。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台北市大同區雙蓮國小四日在台北世貿中心舉辦新書發表會《漫遊雙連》。活動結合原畫展示、繪本導讀及故事劇場演出，展現孩子們的在地創意，吸引眾多貴賓及家長參加，現場氣氛熱絡。

《漫遊雙連》以雙蓮國小為起點，主角是校園明星動物虎斑貓「該該」與公雞「小白」，透過它們的視角帶領讀者探索雙連社區。書中生動的筆法與童趣的插圖，讓社區的人情味與歷史感鮮明呈現。

這本繪本是孩子的藝術創作，也是校方「主題探究」與「跨域實踐」的成果。學生親自蒐集資料，經過討論，將觀察轉化為視覺圖像。此外，書中融入雙語閱讀特色，增進閱讀樂趣，拓展作品的影響力。

校長張素花表示，「這部作品是師生共同送給社區的情書，讓孩子在生活中觀察與體驗，培養對鄉土的歸屬感與愛鄰之心」。《漫遊雙連》的發表展現了雙蓮學子的創造力，也讓觀眾看到地方教育與社區文化共榮的可能，邀請大家一同漫遊，感受這片土地的獨特風采與溫度。