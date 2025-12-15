台北市電腦公會第18屆第一次會員代表大會在彭双浪理事長主持下，圓滿通過討論事項並選出新任理監事



2025年12月15日，台北市電腦公會在世貿中心舉行本年度會員大會.

彭双浪理事長報告在他6年任內，完成多項任務，大會貴賓數發部林部長及環境部彭部長祝賀台北市電腦公會的傑出成果.



杜全昌總幹事報告會務三年來的工作細項，監事會召集人胡書賓代表會員向彭理事長及會務人員致謝.

最後理事長主持會議討論事項圓滿通過所有議案.



今天另外重頭戲是選舉新一屆理監事.也在電腦計票中很快速產生下一屆理監事.