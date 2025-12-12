台北市食在營養月月抽開獎 100名中獎幸運兒正式公布

台北市教育局推動「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策，自今年九月全面升級2.0後，第一百萬兌換人次幸運兒己經誕生。北市教育局十二日表示，十一月份鮮奶兌換率約有七成，「食在營養～抽獎三重奏」活動第三波「食在營養月月抽」開獎，一百名中獎名單公布於「鮮奶週報」網站「最新公告」專區。

中獎者可獲得「兒童新樂園一日樂FUN券」一張，另第二百萬幸運兒極有可能在十二月出現，歡迎大家踴躍兌領鮮奶。

北市教育局指出，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策是北市首創營養補給新模式，週週穩定補充學童成長發育所需鈣質及蛋白質，促使所有學童都能長得高、長得壯，目前已有其他縣市規劃跟進推動，一起促進學童健康與成長發育。這次系列抽獎活動旨在鼓勵學生積極參與，透過週週兌換並且飲用鮮奶，培養健康的飲食習慣。

廣告 廣告

北市教育局進一步指出，這次公告抽獎活動採計期間為十月二十七日至十一月二十三日，只要在這個期間參與鮮奶兌換的學童，每次兌換皆可獲得一次抽獎機會，喝得越多，中獎機率越高。這次共有一百名得主中獎。「食在營養～抽獎三重奏」活動自九月起一路進行至明年一月二十五日。

關於領獎方式，北市教育局提醒，中獎在學學童將由學校統一通知及發放獎品；設籍台北但未在台北就讀的二至十二歲學齡兒童，則需依照公告連結填寫資料，屆時委由承辦學校興隆國小統一寄送獎品。獎品自名單公布翌日起保留六個月，倘若逾期未領將會視同放棄。相關資訊與中獎名單，家長與學童可至「鮮奶週報」官方網站（https://milk.tp.edu.tw/）查詢。