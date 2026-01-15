台北市「今馬熊讚」春聯亮相 蔣萬安秀一手

〔記者何玉華／台北報導〕馬年到，台北市長蔣萬安今(15)天一早在臉書亮相馬年春聯，結合台北市的吉祥物熊讚，組成「今馬熊讚」，繼「蛇馬龍鶴」再度取台語諧音梗，並由蔣萬安親筆書寫，他希望以手寫的祝福，每位市民新的一年，每個當下都是最美好的時刻，馬上平安、馬上幸福。

蔣萬安在臉書公布馬年春聯「今馬熊讚」，跟熊讚一起以活潑的影片介紹，兩人先比手畫腳猜出春聯內容，接著揮毫寫字；蔣萬安親筆書寫「今馬熊讚」，他說，祝福大家當下都是最美好的時刻，把握當下，馬上平安、馬上幸福。

廣告 廣告

今馬熊讚春聯將自21日(週三)起，上班時間在台北市政府大樓1樓北區市民服務組、12區公所及各里辦公處都能領取。數量有限，發完為止；另外，去年首度推出的「著色斗方」，受到大小朋友的喜愛。今年再度推出馬年限量的可愛斗方，家長可以和孩子一起著色，一筆一畫完成新年的祝福，同樣自21日(週三)起，於上班時間至台北市政府一樓的熊讚商店打卡即可兌換，數量有限，換完為止！另外還有熊讚束口袋、書籤、徽章等周邊商品。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中市國小師遭控不當管教又回任！疑報復學生忘寫名字 將95分改0分

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

台灣3億救災捐款卻被貪光！外媒再怒提「斷交國」25年前醜聞

蔣萬安再拋大紅包 北市加發兼任行政教師獎金

