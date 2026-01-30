台北市 115 年文創政策說明會落幕 整合跨局處資源打造永續產業生態





台北市政府全力加速文創能量！由文化局指導、松山文創園區執行的「115 年品牌成長導航｜政策資源說明會」於 1 月 22 日圓滿落幕。文化局長蔡詩萍強調，市府透過「一站式服務」打破局處藩籬，整合文化局、產發局與青年局資源，從資金補助、低利貸款到國際拓銷，提供文創團隊全方位的實質支持。藉由串聯紅樓、松菸及誠品，臺北市正形塑從微型創業到成熟品牌的完整生態鏈，助力臺灣原創能量在國際舞台發光。

精準對接：三大局處聯手，解決創業不同階段痛點

本次說明會核心在於讓文創業者能依自身發展階段，精準切入對應資源：

創業與資金支援（產發局 青年局）：

產發局 SiTi 計畫： 提供「隨到隨審」的產業發展獎勵補助，由專人解析要點，縮短企業獲取資金的期程。

青年局創業扶助： 針對 45 歲以下創業者，提供融資貸款利息補貼與職涯培訓，減輕青年創業初期的財務負擔。

市場拓展與永續（文化局 扶植計畫）：

國際拓銷徵件： 協助品牌透過顧問媒合，以低成本方式快速測試海外市場反應。

永續培育計畫： 鼓勵跨域合作與資源整合，協助品牌建立具文化影響力的創新商模。

從微型到品牌：構築完整的文創產業廊道

蔡詩萍局長指出，市府不僅提供資源，更提供「場域」：

1.完整生態系： 透過文化基金會所屬的西門紅樓、松山文創園區及誠品等場域資源，建構出從微型雛形到成熟品牌能接軌的實體通路。

2.進駐諮詢踴躍： 說明會現場，業者對進駐松菸風格店家及各類獎補助申請表現出高度興趣，跨單位的溝通模式有效打破了資訊門檻。

領航未來：115 年臺北原創持續閃耀

主辦單位表示，透過整合政策挹注，能為文創產業注入更多創新動能。115 年將在官民共同灌溉下，推動更多具備生命力的文創品牌走向國際。

【相關計畫詳情】

官方網站： 臺北市文化創意產業扶植計畫官網

核心服務： 政策說明、國際徵件、專業顧問媒合、永續培育諮詢

在臺北市政府的一站式政策護航下，文創創作者不再需要單打獨鬥。從資金、市場到場域的精準服務，將讓臺北成為亞洲最友善的文創發想與商務拓展基地。

