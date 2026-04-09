台北市「115 年第二季土壤改良劑」4/13 開放申請！ 580包環保黑金限量放送

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115 年度第二季北市公園處特製「土壤改良劑」申請活動火熱開跑！為響應田園城市政策，公園處將於 115 年 4 月 13 日（一）早上 10 點至 4 月 17 日（五）下午 5 點，開放 580 包土壤改良劑供民眾登記，想讓家中花草作物更強健的市民朋友，請務必準時於「田園銀行網路平台」搶先申請。

天然腐熟配方：台大專家指導，環保與實用兼具

公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，這款土壤改良劑是將修剪後的樹木枝葉細碎化，參考台灣大學園藝系專家建議的氮料配比，經由自然方式腐熟而成。

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產品特性： 安全、無異味，能有效補充土壤有機質。

使用建議： 以改良劑與原土 1:10~15 的比例混合，即可顯著改善作物生長，非常適合家庭園藝與菜圃使用。

貼心包裝： 每包 10 公升（約 3 公斤），採用透明夾鏈袋包裝，方便攜帶且可重複使用。

田園城市願景：親手種植營造綠意家園

台北市政府長期推廣田園城市，鼓勵市民在住家、社區及辦公室打造多元綠化空間。透過土壤改良劑的發放，不僅推廣資源循環再利用，更希望協助市民提升栽種成就感，讓台北不僅是宜居城市，更是充滿生命力的綠意森林。

申請與領取須知：

本活動自 108 年推行以來已發放萬餘包，每季開放當日即告售罄，請有意願的民眾多加留意。

【申請方式】

1.資格：限「台北市民」及「田園城市綠屋頂認養人」，每人限領一份。

2.登記：4/13 10:00 至 4/17 17:00，至 田園城市網站專頁 申請。

3.領取時間：4/20（一）至 4/24（五），每日 14:00 至 16:00。

4.注意事項：須攜帶身分證核對，並自備環保袋。未於指定時間領取者視同放棄。

【特別叮嚀】選擇於「園藝工程隊總隊部（懷寧街 103 號）」領取者，因門禁管制，僅於 14、15、16 時整點開放領取，請民眾務必準時。

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