台北市10年蒸發一個大安區！高房價讓「脫北潮」煞不住，19萬人改當桃園人

近年房價高漲，「台北居大不易」迫使大台北地區人口板塊出現轉移。根據內政部統計，台北市在2016～2025年這10年之間淨遷出人口高達27.1 萬人，已經接近整個大安區人口；反觀鄰近的新北市、桃園市分別淨遷入 9.6 萬、19.1萬人。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，台北市除了高房價排擠年輕族群，還有外縣市捷運機能逐漸完善，以及TPASS通勤月票等政策助攻，讓「脫北者」人口日漸增加。

人口板塊大挪移 北市10年遷出一個大安區

根據統計，台北市近10年人口流動明顯震盪，在疫情前每年約遷出2萬餘人，至疫情期間出現大量遷徙，最高峰落在2021年，當年度淨遷出人口高達7.6萬人，到了2022年則稍微放緩，並於2023年出現人口短暫回流3.5萬人，但2024年起再次轉為負成長，於2025年淨遷出人口擴大至4.4萬人。

住商不動產北市區協理錢思明分析，觀察台北市人口歷年變化，於疫情期間因邊境管制，導致不少市民因為滯留海外2年未入境而遭到除籍，此後隨著國門大開湧現出一波「復籍潮」，但也只是曇花一現，近年更受高房價所累，市民「脫北」情況加劇，10年來總計流失27.1萬人，幾乎蒸發掉整個大安區人口規模。

值得注意的是，桃園市10年來淨遷入高達19.1萬人，新北市也有約9.7萬人，兩都合計淨遷入近29萬人，相當於台北市同期之間流失的人口。

賴志昶分析，新北市與桃園市能夠吸納脫北人口，關鍵還是在於房價，新北部分行政區房價僅約台北市一半，桃園房價甚至僅約北市的三分之一，加上2023年起TPASS通勤月票上路，以及新北、桃園捷運交通機能逐漸完善，大幅降低跨縣市通勤成本，吸引不少買不起北市的年輕首購族群，願意以「時間換取空間」，移居外縣市再通勤進北市上班。

「台北居大不易」成硬傷 首都未來競爭力恐流失

賴志昶提醒，台北市坐擁全台最豐富資源，但「台北居大不易」顯然已經成為人口結構性問題，如果仍無法解決居住負擔過重的現實問題，人口沿著交通往外縣市移動勢不可擋。

他說，長期人口流失，將實質影響首都稅收，更令其競爭力與未來性下滑，這是未來執政者不可忽視的一大警訊。

