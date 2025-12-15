台北市114學年度學生創意戲劇比賽圓滿落幕

114學年度學生創意戲劇比賽圓滿落幕。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

為推廣藝術教育，提升學生的創意表達能力，台北市教育局十五日表示，於長安國小舉一一四學年度學生創意戲劇比賽。持續積極整合專業藝術資源，協助學校發展校本藝術課程,並鼓勵學校深耕地方特色傳統藝術，同時推動「駐校藝術家實施計畫」，讓學生在藝術家的引導下，近距離感受創作歷程，提升藝術鑑賞與創作能力。

此次比賽感謝興隆國小承辦長安國小及景興國中協辦，比賽分為現代偶戲(光影偶戲、綜合偶戲)、傳統偶戲(布袋戲、皮(紙)影戲)及舞台劇等類組，參賽者需自行創作和設計劇本，並搭配台詞、配樂、戲偶、背景及道具等各項元素。

透過長時間的練習，學生們不僅親自操作和演出，還能從戲偶或演員的肢體動作中進行身體敘事，並透過佈景和配樂展現出獨特的創意。這一過程不僅提升了學生的思考與反應能力，還培養團隊合作精神，讓他們在藝術表演中獲得全面的成長。

另外台北市每年亦定期舉辦音樂、舞蹈、美術、鄉土歌謠及創意戲劇等五項藝術競賽，提供學生展現才華的舞台，透過紮實的藝術教育，不僅培養學生的藝術涵養，更能啟發學生對生活美感的追求與品味，讓每一位孩子都能在藝術的滋養下，成為具有美感素養與人文關懷的未來公民。