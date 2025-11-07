台北市114學年度學生舞蹈比賽見證教育成果

北安國中於此次舞蹈比賽國中個人組西區古典舞、民俗舞及現代舞三項比賽，皆獲得特優第一。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

台北市教育局七日表示，為推展台北市舞蹈教育，並選拔優秀選手代表台北市參加全國學生舞蹈比賽，一一四學年度學生舞蹈比賽於雙園國中圓滿落幕，該屆學生舞蹈比賽由市立北安國中主辦，並與雙園國中等九校共同承辦。參賽年齡層廣布，從國小到大專院校，團體組計四十八組，個人組計三百零三人參賽。

團體組甲組三十一至七十五人組、乙組十二人至三十人組及丙組二人至十一人組皆有隊伍參賽，參賽者舞技精湛，服裝道具到位，競爭也非常激烈。個人參賽者出動多人協助，宛如眾星拱月般上台，能脫穎而出的都是佼佼者。北安國中於此次舞蹈比賽國中個人組西區古典舞、民俗舞及現代舞三項比賽，皆獲得特優第一。

舞蹈比賽動員台北市中小學各級學校和台北市立大學舞蹈學系學生，共計有八十名工作夥伴協力完成，籌辦過程中，投入大量心力與時間；比賽過程中，看見現場參賽者傾盡全力，後援的家人朋友與工作人員也不辭辛勞到場加油。

一一四學年度的全市學生舞蹈比賽，秉持著維護學生權益的前提，讓台北市學習舞蹈的學子們，提供了表演與交流的舞台。也期許獲得佳績的同學們，後續在全國賽事中更上層樓，大放異彩，為台北市和自己爭取更高的榮譽。