台北市114學年度師生鄉土歌謠比賽圓滿落幕

114學年度師生鄉土歌謠比賽，匯聚台北市國小、國中、高中職及教師組齊聚一堂。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

台北市教育局十九日表示，一一四學年度師生鄉土歌謠比賽於老松國小舉行，匯聚台北市國小、國中、高中職及教師組齊聚一堂，共同展現鄉土歌謠之美，競賽項目涵蓋「台灣台語系類及馬祖語」、「台灣客語系類」、「台灣原住民族語言語系類」及「東南亞語系類」，此次賽事評選出特優十校、優等四十校，並遴選四十三支隊伍晉級全國師生鄉土歌謠比賽，成績斐然。

兩組教師組隊伍參賽，展現教育現場教師在教學工作之餘，仍積極投入音樂藝術，以歌聲展現對學習與文化的熱情。其中，士林區百齡國小教師團隊以《望春風》、《家後》兩首經典台語歌曲參賽，唱出深厚情感與和聲默契，榮獲北區優等第一名佳績，該團隊由校內教師自發組成，利用午休及假日持續練習，在繁忙課務之中仍不斷精進，展現高度的團隊精神。

學生組方面，三玉國小合唱團再度以精湛表現脫穎而出，連年蟬聯台北市鄉土歌謠「台灣台語系類」國小組特優，今年演唱自選曲《流浪到故鄉》，以「近鄉情怯」為主軸，展現學校長期深耕藝術與本土語言教育的成果；中山女高合唱團亦在師長悉心指導下，以精準的音色融合與細膩情感詮釋台灣原住民族歌曲，榮獲特優肯定，再次彰顯本市高中職在音樂教育與文化理解上的深厚實力。