台北市114年度高中生命教育成果觀摩發表會。（台北市教育局提供）

記者王誌成／台北報導

台北市一一四年度高中生命教育成果觀摩發表會將聚焦於ＳＥＬ（社會情緒學習）在校園的應用，推動全人教育。為了多元化生命教育，台北市實施計畫包括教師增能、教案研發及學生體驗活動，自一一三年起全面推動情緒教育。

此次發表會將結合十二年國民基本教育課程，推廣生命教育五大主題，並提供多樣的教學資源。重點活動包括，一、ＳＥＬ應用分享：多校師長分享SEL在班級經營及自殺防治中的應用，協助學生建立正向社會情緒能力；二、體驗活動成果分享：萬芳高中與育成高中學生分享生命教育體驗，主題涵蓋數位哲學思考、動物平權及淨灘活動；三、創新教案分享：復興高中及成功高中教師分享融合ＳＥＬ的教案，提供實用的教學參考。

廣告 廣告

活動尾聲安排綜合座談，讓各項教學方案與教育現場推動生命教育更加精進，對高中階段的全人教育再推進一步，未來將持續整合各校資源，深化生命教育課程內涵，營造友善校園環境，培育具備生命素養與情緒管理能力的未來公民。