台北市115年春節垃圾清運報你知

▲台北市115年春節垃圾清運情形。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】馬年即將到來，請市民朋友做好年終大掃除，煥然一新迎未來。臺北市環保局呼籲市民朋友提早整理居家與戶外周邊環境，將家中汰換的舊家具大型廢棄物，於115年2月13日前預約交由各區清潔隊清運。另該局也公布115年春節期間垃圾收運情形，請市民朋友掌握春節垃圾收運期程，一同清淨家園喜迎新年。

過年前一個月裡，請家家戶戶一起動員提前掃除，清理室內與戶外周邊環境，尤其是屋旁防火巷雜物及積水容器的清除與整理，維持居家安全及防範病媒蚊孳生。

廣告 廣告

臺北市環保局表示，115年農曆春節連續假期（2月15日至2月22日）垃圾清運情形為：大年初一（2月17日）至初三（2月19日）、初六（2月22日、星期日）共4天停收，2月15日小年夜正常收運，2月16日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾，中午起將以播放音樂通知市民，2月20日初四恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，2月23日初七起恢復收運大型廢棄物，民眾可多加利用。

另為加強服務民眾，環保局於各行政區共設有30處垃圾限時收受點，春節期間民眾如無法配合該局清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，限時收受點資訊詳見一覽表。另請市民於歡度農曆春節假期時，節水節電、惜食愛物，落實綠能生活，共同營造樂活家園。