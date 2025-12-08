台北市15歲女高中生遭男同學性暴力、偷拍 教育局：密切追蹤

一名15歲高中女學生今在國教行動聯盟記者會上，控訴遭同校男同學違反意願性暴力，過程還被拍下。（資料照，示意圖）

國教行動聯盟今（8日）召開記者會，一名15歲台北市女高中生控訴曾遭同校男同學違反意願性暴力，過程還被拍下，讓她長期活在恐懼中，並認為校方處置缺乏清楚的友善說明，對此，台北市教育局回應，第一時間完成校安通報，並提供相關協助，長期也會推動各校落實性平教育，關於該案也會密切追蹤處理進度。

國教行動聯盟今統整青少年面對性問題數據，包含其青年部今年1月公布調查，2025青少年最關心10大議題，當中遇到性騷擾高居第3名，而衛福部性影像處理中心去年統計，被害人年齡層以13至17歲兒少占比32.9％最高，另衛福部保護司2025上半年性侵害案件中，未成年受害比例超過5成，國教盟指出，數據皆顯示青少年身處高風險環境。

廣告 廣告

記者會中，一名台北市高中3年級女學生現身指出，校內男同學曾在違反自身意願下，施行性暴力，除了明顯造成身心不適外，她也在不知情狀況下遭偷拍私密影像，使得長期處於恐懼及壓力中，女學生表示，第一時間向校方求助時，除了對處理程序缺乏清楚、兒少友善告知外，也擔心在釐清過程中二度傷害，直言求助過程充滿阻力。

據《自由時報》報導，台北市教育局回應，表示校方獲悉學生遭遇後，第一時間完成校安通報，並與學生、家長溝通性平案件調查程序，以及權益與求助管道，同時提供情緒支持、課程調整等協助，教育局也表示，長期推動各級學校落實性別平等教育，強調對校園性別事件零容忍外，也會密切追蹤案件處理進度。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





更多《鏡新聞》報導

平安歸來！鹹粥嬤緊擁愛孫 他哭諾找正當工作、不敢出國了

美而快董座涉毆運將 網紅妻發聲：因先生個人行為，真心對不起

等洗衣服來一發...阿伯店門DIY全被路人拍下 警火速逮人送辦