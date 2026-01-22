台北市2026世界母語日活動 「歡唱母語 舞動薪傳」

台北市2026世界母語日活動在內湖國小舉行。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

台北市二０二六世界母語日活動二十二日在內湖國小舉行，主題為「歡唱母語 舞動薪傳」。該活動旨在響應聯合國教科文組織自二０００年起每年二月二十一日的「世界母語日」，倡導語言多樣性與母語保存。

活動中，內湖國小合唱團演出以原住民族語、客語及台灣台語串聯的曲目，並由教育局副局長廖文靜進行問答，介紹世界母語日的由來及凱達格蘭族的文化。為表揚本土語文教育的學校，將頒發「本土語文績優學校」獎項，並示範「線上猜燈謎」網站，鼓勵師生在生活中使用母語。

在展演與體驗環節，內湖國小學生呈現「舞動阿美．青春原力」的阿美族傳統樂舞，並邀請長官、來賓與學生共舞，促進族群理解與校園共融。活動後安排本土文化體驗攤位，讓學生透過闖關與實作認識多元語言與文化，使母語學習延伸至生活中，傳承至下一代。

教育局持續推動本土語文教育，廖文靜表示，鼓勵學生根據語言背景或興趣選修台灣台語、客語、原住民族語等，並透過跨局處合作，提供多元文化課程與活動，讓母語在校園生根，延續傳承。