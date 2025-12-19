台北市4成「獨老死」３天後才被發現！衛福部啟動全台普查 預警系統盼救命

圖/TVBS

台灣即將邁入超高齡社會，同時面臨少子女化威脅，獨居長者問題日趨嚴重，孤獨死人數逐年攀升。目前台灣獨居長者人數推估約有5萬人，但衛福部認為這數據被嚴重低估。為因應此問題，衛福部將與內政部合作，預計從2026年起兩年內完成全台首次獨居長者概況調查，並依照顧需求分級，提供問安、裝設預警設備等服務，期望有效降低孤獨死案例。

台北每年百人孤獨死，４成遺體延遲發現。圖/TVBS

在萬華華江里，里長洪佳君積極關懷轄內獨居長者。她會帶著物資，包括米和調理包等食品，前往探視獨居長者，並提醒他們購買青菜以維持營養均衡。洪佳君表示，因個資法限制，里辦公處並無獨居長者名單，都是透過日常鄰里互動、與大樓警衛聯繫，或長者來領物資時的交談中，了解他們的背景和生活狀態，進而關注這群人。社區保全人員也在長者安全網中扮演重要角色。一名陳姓保全人員分享，當發現有問題時，會請里長和警察陪同找鎖匠，如遇緊急情況則直接報請消防隊處理。他也提到曾有住戶在家中過世而未及時被發現的遺憾經驗，因此會勸導長者和聯繫其家屬，以預防類似情況。洪佳君觀察到轄內獨居長者有不同特性，有些較少外出，只在領物資時現身；有些則較活潑，會帶著寵物散步，增加社交互動機會。這種多元樣態也反映了獨老服務需求的差異性。

衛福部社家署署長周道君說明，未來的獨居長者調查將以戶籍資料為基礎，結合社政體系及基層社區資源，透過村里長和村里幹事進行訪查。調查結果會將獨居長者依危險程度分為高、中、低三級，因為獨老樣態多元，有些身體狀況良好且社會接觸活躍，有些則身體衰弱或社會關係疏離，所需服務強度各不相同。

針對長者安全監測，周道君介紹兩種常見方式：一是穿戴式裝置，長者可在緊急時呼叫救援；二是在家中安裝被動性監測設備。目前衛福部列冊需關懷的獨居長者約6.5萬人，但僅1.5萬人願意配戴儀器或安裝設備，顯示推廣仍有努力空間。

台北市已於2025年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占總人口20%。近期統計顯示，台北市每年孤獨死長者破百人，其中四成是過世後第三天以上才被發現。透過社區關懷、鄰里互助及政府普查行動，期望能及早發現並協助獨居長者，避免生命悄悄消逝在角落。

