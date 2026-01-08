台北市5公分庇護島「落漆」 陳怡君批隱形陷阱促蔣萬安會勘

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府打造人本交通環境，卻被發現「落漆」的庇護島設置，台北市議員陳怡君接獲陳情，大同區承德路、錦西街口的庇護島高度僅5公分，還有車輪輾過的痕跡，連油漆上的黑黃警示線也是一摸就剝落，痛批豆腐渣工程，草率從事，成為交通環境的隱形陷阱，呼籲蔣萬安實地會勘；台北市交通管制工程處表示，要求廠商儘速改正並依合約開罰。

陳怡君表示，去年12月中接獲民眾陳情，承德路錦西街口的庇護島施工一半，漆上黃色油漆後便沒動靜，沒有黑黃線警示、也沒有反光標誌、庇護島也只有5公分高，根本沒有保護行人的功能，甚至有被車輪輾過的車痕痕跡，造成行人跟駕駛者的安全隱患，行人無法安心穿越車陣。

廣告 廣告

陳怡君說，離譜的是，這2天庇護島繼續施工，漆上黑黃線警示，也立上警示反光立桿，但工程極端草率，品質低劣，施工不到2天，地面黑黃線警示線，隨手一撥就大片剝落，反光立桿搖搖晃晃，細查竟是立桿螺絲沒鎖好，整個螺絲可以隨手拔起，痛批視交通安全如草芥，這樣的豆腐渣工程，草率從事，何來交通安全年？何況周邊就有雙連國小及成淵高中，如何保障學子安全。

陳怡君呼籲蔣萬安應該協同交工處同仁實地會勘，一起下車走走看這些庇護島，體會行人站在中間的風險，以及行車無所適從的恐懼。市政的施工品質應該秉持一絲不苟的態度，優良的施工品質能真正有效減少事故，建立市民對公共建設的信任。

交工處說明，廠商涉有施工不符規定及提前撤除交維設施情事，要求廠商儘速改正並將依合約開罰。中央庇護島是同時兼顧行人等候與通行需求，綜合考量行車動線、道路配置及行人安全等因素，該處庇護島參考外界建議採10公分高度設計，達到阻擋車輛減少行人傷害的目的，也同時避免對違規駕駛者的過度傷害。在安全配套方面，現場已同步設置反光導標、遵行標誌及危險標記，以提升行人與駕駛人對行人庇護島之辨識度，降低行車衝突風險。

交工處指出，經現場勘查該處庇護島高度約為6公分，與設計高度不符，交工處已要求廠商儘速改正；另有關標線脫落及螺栓鬆動情形，亦要求立即改善。而在未完成施工就將交維設施撤除，將依合約規定開罰施工廠商及監造廠商，限期改善。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

小2女童發現「九九乘法奧秘」 震驚3大學教授：以前沒聽過

台中榮總爆無照廠商執刀手術 高大成說話了

谷關伊豆溫泉違法營業 中市府開罰120萬並勒令停業

