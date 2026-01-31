台北市7旬男感染漢他病毒亡 王一鈞：26年來首例

即時中心／林韋慈報導

台北市大安區發生國內今年首例漢他病毒死亡案例，一名70多歲男子發病約8天不幸過世，疾管署在其住家周邊捕獲的老鼠中，有2隻驗出漢他病毒抗體。疾管署長羅一鈞今（31）日表示，這是台灣自西元2000年以來首起漢他病毒死亡個案，也是國內今年唯一確診個案。

衛生福利部疾病管制署昨日公布，該名個案本身有慢性病史，今年1月上旬開始出現咳嗽、呼吸困難等症狀，病情迅速惡化，發病後約8天即死亡。衛生單位於其住家附近捕獲4隻老鼠，其中2隻呈現漢他病毒抗體陽性。

疾管署統計，今年截至目前累計1例確診，與過去4年（2022年至2025年）同期0至1例的情況相當。自2017年至今，全國累計44例，男性29例最多，年齡多集中在40歲以上（29例），其中1例為境外移入，感染地為印尼。

疾管署提醒，預防漢他病毒最有效的方法是落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。民眾應留意居家環境是否有老鼠入侵路徑，妥善處理廚餘與飼料，並定期清理環境。防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆及牆垣等處，都是鼠類常出沒的熱點，應加強捕鼠與滅鼠工作。





