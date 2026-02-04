台北平價電梯大樓排行！北投區「這路段」最實惠 中山區小宅交易熱

在台北市具管理品質與便利性的平價電梯大樓仍是購屋族的首選。資料照



在台北市具管理品質與便利性的平價電梯大樓仍是購屋族的首選！根據房仲業者統計近一年北市電梯大樓平均總價最低的十大路段，北投區「溫泉路」以平均總價1017萬元奪冠，成為全市門檻最低的路段；而中山區則有三條路段上榜，其中「林森北路」以小坪數、低總價優勢成為榜上交易最熱絡路段。

永慶房產集團整理台北市近一年電梯大樓平均總價最低的十大路段，數據顯示，北投區溫泉路以平均總價1017萬元居冠，中山區林森北路與萬華區康定路則分居二、三名，前三名路段電梯大樓平均總價皆在2000萬元以內。

統計台北市近一年電梯大樓平均總價最低的十大路段，北投區的溫泉路以平均1017萬元居冠，中山區的林森北路有榜上最高的交易量，高達96件。永慶房屋提供

北投區溫泉路近一年平均總價約1017萬元，是台北市電梯大樓最實惠的路段。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，溫泉路鄰近捷運新北投站，休閒生活機能成熟，但位於地勢較偏的山腰地帶，又以小坪數與屋齡較高的物件為主，總價相對親民。不過，溫泉路由於毗鄰山腰、道路狹小，交通、生活機能受限，且區內多為溫泉旅宿型建物，購屋時需評估是否符合需求。

中山區共有三條路段上榜，其中林森北路以平均總價1412萬元位居第二，也是榜上交易最熱絡的路段。陳金萍分析，中山區交通便捷、生活機能佳，且以20坪以下的中古電梯大樓為交易主力，相較其他蛋黃區入場門檻較低，深受首購、小資和通勤族群青睞，儘管近一年政策縮緊影響買氣，仍有穩定自住需求支撐。

萬華區康定路以平均總價1844萬元位居第三，且平均屋齡僅17.1年，成為榜上屋齡最年輕的路段。陳金萍說明，由於萬華區長期以老舊公寓為主，在新電梯大樓供給有限的情況下，少數屋齡較新、純住宅規劃且管理完善的電梯大樓，成為自住買方主要選擇，帶動成交量集中於特定社區，使得平均屋齡較低。

相比中山、松山及信義區多以小坪數交易為主，第九名的內湖區文德路平均坪數達38.3坪，為榜上最大坪數。陳金萍說，文德路鄰近內湖科技園區與商辦聚落，區域生活機能完整、交通便利，使科技業家庭的自住需求強勁，帶動大坪數電梯住宅成交；另一方面，內湖區距離台北市中心較遠，房價也相對市中心來得親民，因而上榜。

最後，陳金萍提醒，電梯大樓安全管理佳，且通常保值性高，對追求生活品質的自住族群是不錯選擇，但電梯大樓通常公設比較高、管理費用也較公寓多，民眾在購屋前仍需綜合考量自身需求與預算，才能選到理想好宅。

