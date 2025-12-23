台北年末聚餐推薦！寒居酒店BeGood「美義料理」登場，必吃32oz紅屋牛排、視覺系甜點「火焰阿拉斯加」

每到年末便是聚餐旺季，正為公司籌劃異國料理的人，座落松江南京捷運站的寒居酒店提供吸睛選擇！位於酒店2樓的BeGood餐廳推出歲末限定「美義料理」 ，有著全新近30款單點料理、雙人或四人分享餐，升級的份量搭配異國美味，正是犒賞自己的絕佳方式。

在舒適自然光空間享用季節料理

2022年開幕的寒居酒店，因有著距離松江南京捷運站1分鐘步行距離的絕佳交通位置，為台北市精品風格酒店市場再添生力軍。其二樓的BeGood餐廳有著大面落地窗引入自然光線，並會隨著季節推出季節限定料理，搭配著細緻舒適的用餐氛圍，已成為周遭公司行號、三五好友聚餐的口袋清單。

歲末活動「美義料理」 限時三個月起跑

因應年末聚餐熱潮，即日起推出「美義風格」 單點及分享餐料理，以濃郁、道地、富含豐厚香氣的佳餚饗客，並特地將份量升級，讓聚餐的每一位賓客都能大飽口福。推薦菜色有清爽又開胃的前菜「冰鮮雞尾酒蝦」、將燻鮭魚拌入藜麥、甜椒、黃瓜、酸黃瓜與鮮嫩蘆筍「挪威沙拉」、展現義大利家鄉風味的「老奶奶千層麵」則把番茄肉醬層層堆疊，上方再撲滿莫札瑞拉起司，口口都是濃郁撲鼻香氣。

用店內招牌Josper烤箱直火炭烤、鎖住肉汁的「BeGood紅屋牛排」 ，選用美國Prime等級32oz.頂級牛排，搭配手工香料奶油，一口咬下盡是揉合奶油的豐厚滿足。「海鮮拼盤佐雷莫拉與阿根廷青醬」內含爐烤明蝦、中卷、扇貝、蛤蜊、淡菜、季節鮮魚，更可加價1680元升級鮮活龍蝦。最後推薦品嚐視覺系甜點「火焰阿拉斯加」，層層堆疊海綿蛋糕中有冰淇淋及蛋白霜，上桌前工作人員會澆淋橙酒、上演桌邊火焰秀，從視覺到外熱內冷的口感享受一次擁有。

BeGood餐廳「美義料理」 歲末活動

地址：台北市中山區松江路116號2樓（寒居酒店）

電話：02 2564 3577

活動日期：即日起至2026/2/28

售價：單點菜色155元起，雙人分享餐2980元，四人分享餐6880元（需另加10%服務費）

活動優惠：凡於活動期間點購「BeGood四人分享餐」，加碼贈送精選House Wine氣泡酒乙瓶(價值1300元)

