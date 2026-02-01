台北年貨大街全面禁菸 範圍擴至歸綏街.南京西路

新北市 / 綜合報導

台北市的年貨大街昨(31)日正式開跑，為了打造無菸城市，周遭道路全面禁菸，包含迪化街主幹道跟南京西路等。對於有需求的民眾，主辦單位也在大稻埕碼頭5號水門設置臨時吸菸區，不過，有些民眾被目擊到，疑似嫌距離太遠，會偷偷躲在巷弄內吸菸，這樣的舉動如果被發現，最重可以開罰1萬元。

台北市年貨大街業者說：「香菇一包400(元)，全面特價，裡面看，裡面挑。」業者喊的賣力，努力招攬生意，台北年貨大街31日正式開跑，儘管外頭飄雨，仍吸引大批顧客上街採買，年貨大街業者，台北市年貨大街業者說：「全面特價哦。」

迪化街人滿為患，多少隱身著「癮君子」，不過得要注意了，活動期間全面禁菸，還沒踏入一級戰區，就能看到門口立牌，寫著早上8點到晚上24點，通通禁止吸菸，民眾說：「因為人太多了，所以空氣已經很不好了，不要再聞到那個二手菸味這樣。」民眾VS.記者說：「很棒啊，禁菸很棒啊，(怎麼說)，因為人太多，而且又帶小孩，所以二手菸就不太好。」

記者許庭綸說：「台北年貨大街全面擴大禁菸，包含地面上，也設置了警告標示。」由內而外由上而下，宣傳做好做滿，要減少二手菸飄散，今(2026)年的範圍更擴大，從迪化街主幹道出發，東至民樂街南至南京西路，西至西寧北路北至民生西路，還有歸綏街的騎樓人行道，都不能吸菸。

台北市年貨大街業者VS.記者說：「就沒看到人家在抽菸了，(有聽說有些人，會躲在巷子偷抽嗎)，應該會有啊，不可能沒有吧。」台北市年貨大街業者VS.記者說：「對抽菸的(人)不友善，因為你看他在碼頭那邊，只設置一個吸菸區，三乘三的，三公尺乘三公尺(面積)，我覺得那樣太少了，會覺得走很遠，(那有觀察到，有人還是在那種禁菸區裡面吸菸嗎)，欸，有，有人還是會有時候邊走邊抽這樣子。」

臨時禁菸區在大稻埕碼頭5號水門，距離年貨大街約300公尺，除了有雨遮還設置植栽，打造相對美觀的環境，不過為了防止有人「偷偷來」，包含商業處環保局等，將會共同稽查取締，違規者最高可以開罰1萬元，別貪圖一時方便躲在巷弄內，還沒領到紅包先破了財。

