台北年貨大街吸菸區太遠？楊植斗曝民眾心聲狠酸林亮君

台北市政府推動「無菸城市」政策，且擴大年貨大街禁菸範圍，未料卻遭民進黨北市議員林亮君批評，將吸菸區設在大稻埕碼頭外，吸菸者要抽菸要走20分鐘，反而轉進鄰近巷弄抽菸。對此，國民黨北市議員楊植斗痛批林「為反而反」，並諷刺有這種議員，還需要敵人嗎？

針對蔣萬安推動「無菸城市」政策，並宣布迪化年貨大街作為首個無菸示範區，林亮君日前在臉書發文，批評執行方法是個大笑話；林說一般民眾前往年貨大街，多半是從南京西路-迪化街-民樂街這個區域進入，如果想抽菸得穿過擁擠人潮，走600公尺抵達大稻埕碼頭，「來回大概要20分鐘，走到菸癮都沒了」，因此許多抽菸者就近改在南京西路、民樂街上的非禁菸區抽菸，導致小巷子充滿二手菸與菸蒂，認為市府配套不足。

對此，楊植斗昨（3）日在臉書表示，近期大家都在辦年貨，問100個民眾，大概有99個人不想吸到菸味，因年貨大街人潮多且擁擠，吸菸者那麼想吸菸，「就走個20分鐘吧！」

楊植斗強調，面對林亮君這種為反而反的議員，有人吸菸怪蔣萬安、沒辦法吸菸也怪蔣萬安、吸菸者不守法也怪蔣萬安，「台北無菸城市有這種議員，還需要敵人嗎？」

該文引來許多網友議論，並紛紛表示「吸菸多年，但非常支持無菸年貨大街」、「年貨大街人口超級密集，在裡面抽菸也太扯」、「我有抽菸，但是我能接受」。

