台北年貨大街吸菸區遭嫌遠 蔣萬安：避免影響逛街者

（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北年貨大街實施全面禁菸，但吸菸區設置在大稻埕碼頭旁遭嫌遠。台北市長蔣萬安今天表示，這是為了做好區隔，不希望菸味影響逛街民眾，市府將不斷精進、調整。

蔣萬安今天到台北年貨大街走街前被媒體堵訪表示，年貨大街是過年必訪行程，有最多零食、乾貨及中藥材，還有滿滿過年氣氛，尤其此次擴大禁菸範圍，讓逛街及採買年貨的國內外旅客都能享受更舒適環境。

他說，他與英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）是很好的朋友，今年又是她來台第一個農曆年，所以今天邀請包瓊郁到年貨大街來體驗年味，並希望藉此號召更多英國旅客來台感受過年氛圍。

廣告 廣告

對於年貨大街禁菸政策成效，蔣萬安表示，去年的成果非常好，得到市民肯定，並帶動業績及造訪人次成長，今年為了做好區隔，在大稻埕碼頭旁設置吸菸區，希望繼續努力、突破新台幣20億元的營業額。

媒體追問，有民眾反映吸菸區設置過遠。蔣萬安說，因為不希望菸味影響到逛街的民眾，所以做了區隔，但市府會不斷精進、隨時調整。

台北市研究發展考核委員會主委殷瑋補充，為讓菸害防制做得更好，此次年貨大街除了加強宣導及告示外，也透過增加稽查人力來不斷提醒民眾此處禁菸。市府已收到並歡迎各界意見，將持續精進。（編輯：黃世雅）1150203