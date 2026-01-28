台北年貨大街周六開跑！糖果、果凍價格持平

原物料都在漲，台北年貨大街周六開跑！（圖／東森新聞）





原物料都在漲，台北年貨大街周六開跑！其實現在選購早鳥年菜才便宜，乾貨像是魷魚、透抽、干貝至少漲了三成。另外人家說吃甜甜好過年，糖果、果凍價格雖然與去年持平，但巧克力則有微幅上漲。

準備迎接農曆春節，台北迪化街年貨大街就在本周末31號正式登場。然而這一年來，很多原物料成本上漲。

走進迪化街儘管是平日，仍有不少採買人潮，店家攤販雙手沒停過，不只忙著進貨補貨，還得趕快分裝，因為這週六31號，台北年貨大街就要開跑。

廣告 廣告

人家說吃甜甜好過年，當然在過年的時候，餐桌上都要擺放這些糖果就價格來看的話，跟去年其實是持平，反觀如果假設你今天要買像是這些巧克力來說，今年的價格則是有微幅上漲。

迪化街糖果店老闆謝先生：「（壓力）不是不小是很大，光是這些巧克力啊，成本將近高一倍，果凍我們賣25塊，已經賣了超過十年，能夠吸收我們就吸收，像這個（糖果），維持去年的價格啊。」

在地經營30年的謝老闆，坦言過去一年原物料，漲了不少但為了客人的荷包，包括糖果果凍價格不變，成本自己吸收，至於巧克力原物料漲了一倍，因此價格有所微調，另外。

眼前看到的這，台灣香菇同樣漲了不少，包括國產魷魚日本干貝，至少調漲三成。

迪化街乾貨店老闆蕭先生：「如果以年貨的話，提高最多的是魷魚，乾貨那價格提高，至少三成四成以上。」

乾貨要挑便宜省錢照過來，像是越南小珠貝，進口香菇都沒有漲價，另外車輪牌鮑魚，則是因香港市場萎縮，價格有所調降。

年貨大街搶便宜，周六正式登場，不過除了採購手腳要快，別忘了買兩百就能參加抽獎活動，讓你過新年好運旺旺來。

更多東森新聞報導

黃金又漲破記錄！白銀價格也狂噴 單月漲破5成

獨家／貴金屬狂飆！銅線漲2成 工地上演「電線保衛戰」

數週內狂跌7成！台人愛吃「1水果」在陸價格創新低

