台北年貨大街嚴查價格標示！消保官祭鐵腕「再犯即罰」

「2026臺灣年味在臺北」迪化街年貨大街將於1月31日至2月15日登場。臺北市政府法務局今（29）日表示，為守護市民採買年貨權益，消保官將會同相關機關於活動期間加強稽查，全面檢視商品資訊揭露及度量衡準確性，並首度採取「當場限改、再犯即罰」的嚴格管理機制。

台北年貨大街1月31日登場。（圖／ 台北市商業處提供 ）

法務局說明，年貨大街活動期間短、來客數多，過去多採宣導與輔導方式協助攤商改善違規情形，但實務上仍發現不少攤商於輔導改善後，活動期間再次出現違規情形，影響消費者權益。市府考量已宣導多年，自今年起調整執法強度，若經巡檢發現隱匿或未標示價格或標示不明、計價方式模糊或度量衡有誤，第一次發現違規即會立即限期改善。

法務局強調，活動期間內將每日現場巡查，若發現命限改後仍有違規之攤商，將不予寬貸，後續將逕行依法裁處。依據臺北市消費者保護自治條例第9條規定，企業經營者對於其提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。違反者經通知限期改正而屆期不改正者，得處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

消保官提醒，永樂市場服務處現場備有「公秤」，消費者可隨時檢視商品斤兩是否足重。若發現價格不清或缺斤少兩，可即時向年貨大街服務台反映或撥打1999市民熱線檢舉，共同維護年貨大街優良消費環境。

消保官建議消費者，在選購年節食品時，切記貨比三家，同時應仔細確認商家標示售價的計價單位，避免衍生消費爭議。並且注意包裝是否完整無破損，留意販售場所環境是否潔淨衛生，適量採買，不大量囤積，以確保食材的新鮮與安全。消費者如有任何消費上之爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及協助申訴。

