台北年貨大街嚴查價格標示 首採「再犯即罰」違規最高罰10萬

為保障市民採買年貨權益，台北市政府法務局今日公告，北市消保官將聯手相關機關於迪化街年貨大街期間強化稽查力度，首度採取「當場限改、再犯即罰」管理機制。（孫敬攝）

「台灣年味在台北」迪化街年貨大街將於1月31日至2月15日舉行，為保障市民採買年貨權益，台北市政府法務局今日公告，北市消保官將聯手相關機關於活動期間強化稽查力度，首度採取「當場限改、再犯即罰」管理機制。另外，永樂市場服務處亦提供「公秤」，民眾可隨時檢視商品斤兩是否足重。

法務局指出，考量市府已宣導與輔導多年，協助攤商改善違規情形，自今年起調整執法強度，若巡檢發現攤商有隱匿售價、標示不明、計價方式模糊或度量衡有誤等情形，第一次違規即會立即限期改善。年貨大街期間消保官將每日巡查，若發現命限改後攤商再次違規，將依法裁處，去年1月13日至27日共稽查1214家次、輔導改善68家次。

法務局強調，根據「台北市消費者保護自治條例」第9條與第39條規定，企業經營者應提供充分且正確的商品資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔行為，違反規定經通知限期改正而屆期不改正者，可處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。消保官將就查獲違反規定的攤商，移請主管機關北市商業處依法處置。

消保官提醒，永樂市場服務處現場備有「公秤」，消費者可隨時檢視商品斤兩是否足重。若發現價格不清或缺斤少兩，可即時向年貨大街服務台反映或撥打1999市民熱線檢舉。

