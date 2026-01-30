台北年貨大街將登場！市府選定示範「無菸城市」擴大禁菸範圍

即時中心／連國程報導

台北年貨大街明（31）日將登場，市府今年選擇迪化街商圈作為「無菸城市」示範點，除了主幹道之外，民生西路、西寧北路、民樂街及南京西路等區域也都設置禁菸區，癮君子必須步行8分鐘至大稻埕碼頭的臨時吸菸區，才能吞雲吐霧。

台北市衛生局表示，為了解決巷弄二手菸害問題，今年擴大年貨大街的禁菸範圍，確保民眾及周邊居民不會暴露於二手菸，年貨大街活動期間，現場也會設置禁菸相關標示及告示牌，搭配廣播、發送簡訊及巡守隊舉牌等方式加強宣導，若違反規定恐將被處2000元至1萬元罰鍰。



迪化街商家表示，這裡是國內外旅客喜歡來的景點，今年擴大無菸區範圍，希望讓民眾都可以開心採買年貨。台北市長蔣萬安日前也表示，市府希望能夠將吸菸者與非吸菸者有效分流，讓吸菸的朋友能在集中的地方吸菸，民眾就能避免吸入二手菸的危害。

