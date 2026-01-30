台北年貨大街擴大禁菸區1／31上路 違者最高罰萬元

將由北市商業處、公園處、市場處、環保局及衛生局等5個局處，共同執行違規吸菸者稽查取締，違者處2000元至1萬元罰鍰。 （北市商業處提供／張珈瑄台北傳真）

為打造無菸城市首個示範點，「2026台北年貨大街」自1月31日至2月15日早上8時至凌晨0時，為全面禁止吸菸場所，除原有的迪化街主幹道範圍，更擴大至周邊巷弄，並在大稻埕碼頭5號水門旁廣場，設立活動臨時吸菸區。北市衛生局表示，籲請民眾遵守禁菸場所規定，有吸菸需求者至戶外定點吸菸、行走不吸菸，共同提升無菸城市環境品質，違者處2000元至1萬元罰鍰。

衛生局指出，為解決巷弄二手菸害問題，「2026台北年貨大街」禁菸範圍除原有的迪化街主幹道範圍，更擴大至周邊巷弄，以保障採買民眾與周邊居民健康，減少二手菸暴露；年貨大街活動期間全面禁止吸菸，現場設置禁菸相關標示及告示牌，同時運用廣播、發送簡訊及巡守隊舉牌等方式大力宣導，台北迪化商圈發展促進會協助勸導，並由商業處、公園處、市場處、環保局及衛生局等5個局處，共同執行違規吸菸者稽查取締。

「2026台北年貨大街」自1月31日至2月15日早上8時至凌晨0時，為全面禁止吸菸場所。（北市商業處提供／張珈瑄台北傳真）

衛生局說明，「2026台北年貨大街」禁菸範圍，包含「迪化街」南京西路至歸綏街路段道路、騎樓及人行道；「民生西路」延平北路至環河北路路段騎樓及人行道；「歸綏街」延平北路至環河北路路段騎樓、人行道及部分道路，人行道緣石往道路延伸2.5公尺內範圍；東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍平面區域，含區域內之道路、騎樓、人行道及廣場。

北市衛生局表示，有吸菸需求者至戶外定點吸菸、行走不吸菸，大稻埕碼頭5號水門旁廣場，有設立活動臨時吸菸區。（北市商業處提供／張珈瑄台北傳真）

衛生局表示，為推動無菸城市，維護民眾不吸二手菸的健康權益，及兼顧吸菸者需求，從年貨大街作為示範點出發，推動「吸菸須在指定區」及「行走不吸菸」，也持續結合醫療與社區資源，提供戒菸治療、戒菸衛教諮詢、戒菸班、戒菸專線等多元戒菸管道。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

