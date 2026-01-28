台北年貨大街擴大禁菸！蔣萬安推「無菸城市」分流 大稻埕設臨時吸菸區

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台北市長蔣萬安近期積極推動「無菸城市」政策。隨著農曆春節將至，台北市政府昨（27）日正式宣布，今年迪化商圈年貨大街將大幅擴大禁菸範圍，除了原本的迪化街主幹道外，周邊巷弄及多條主要道路皆納入管制，並同步在大稻埕碼頭右側設置臨時吸菸區。

受到市長蔣萬安「無菸城市」政策推動影響，大稻埕迪化商圈年貨大街將大幅擴大禁菸範圍。（示意圖／unsplash）

蔣萬安表示，此舉旨在透過有效分流，既保障民眾採買年貨時不受二手菸危害，也提供吸菸者合適的空間。商業處進一步說明，相較於去年僅針對迪化街主幹道實施禁菸，今年管制範圍擴大，東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路含239巷、北至民生西路，此區域內的道路、騎樓、人行道及廣場全數列為禁菸區。此外，歸綏街及民生西路連接延平北路至環河北路的路段，也一併納入禁菸範圍。

蔣萬安今（28）日下午受訪指出，產發局與商業處已召開記者會說明相關規定。他強調，今年的擴大管制是經由商業處、商圈代表及在地里長共同會勘後達成的共識，最終決定在大稻埕碼頭入口處設置吸菸區。

北市府期盼透過明確的空間劃分與人流分流，讓有吸菸需求的民眾有集中的處所，一般民眾也能享有清新的採買環境。

