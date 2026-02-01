台北年貨大街昨開幕 禁菸區擴大至周邊巷弄

「不能抽菸喔，市場裡面和外面這邊都不能抽菸喔。」開始逛年貨大街前，里長先溫馨提醒這團自台中到台北的團員，北市年貨大街今年是第2年推行「禁菸政策」，範圍從主幹道擴大到周邊巷弄，週日上午實際來到現場走一趟，巷弄還是有民眾吸菸。

年貨大街店家田先生表示，「去年是他們都會躲在巷子裡面去抽，今年就幾乎都沒有看到了。」

年貨大街遊客說道，「往年的部分，走在路上都會有菸味，尤其又有小孩，我覺得這比較不方便的。那現在禁菸的話，我覺得整個空氣是比較清新一些。」

年貨大街遊客說：「這邊開放式空間，當然是不抽菸，也不會有亂丟菸蒂的問題了。」

店家和遊客對禁菸範圍擴大都持肯定態度，北市商業處指出，已公告2026台北年貨大街自1月31日起到2月15日的「每日上午8時到深夜24時」都是全面禁菸，違者會開罰2000元到1萬元罰鍰，31日勸導十多人，共開出2張罰單，將持續加強查緝。

台北市商業處處長高振源指出，「每天會有5個相關的局處共同執行稽查取締的作業，每天同時至少會有2組稽查人員，1組大概有2個人會進行現場的稽查。」

因應擴大禁菸區，商業處在大稻埕碼頭5號水門設「臨時吸菸區」，搭有透明棚子並掛上醒目的布條，距離年貨大街約須徒步約15分鐘。

