台北年貨大街禁菸！吸菸區太偏僻亂象叢生 蔣萬安：會規劃動線不斷精進

年貨大街全面禁菸，卻因吸菸區過於偏遠、攤商也在吸菸等，引來菸民與不吸菸者的批評。蔣萬安表示，市府也會不斷調整，規劃好吸菸區動線。（圖／翻攝畫面）

台北年貨大街全面禁菸，卻因吸菸區過於偏遠、攤商也在吸菸等，引來菸民與不吸菸者的批評，北市議員何孟樺也批評市府不懂菸害防制法。台北市長蔣萬安今（2）日表示，無菸環境也帶動營業額成長，市府也會不斷調整，規劃好吸菸區動線。研考會主委殷瑋則表示，吸菸區規定已20年未改，限制在特定場所內設置吸菸室的規定恐怕已經過時，隨著時代的改變應思考「日本模式」，市府會與中央繼續溝通。

蔣萬安讚無菸環境帶動業績：會不斷精進與調整

蔣萬安表示，目前在大稻埕碼頭有一個吸煙區，希望做好區隔，而整個年貨大街包括周邊的巷弄全面禁煙。他強調，去年的成果非常好，不僅得到市民的肯定也得到經濟部的大獎，無菸環境也帶動營業額的成長，今年更希望能夠再次加油，突破去年20億的營業額。但對於外界抱怨「吸煙區太遠了」蔣萬安則表示會規劃好動線，不希望讓煙味影響到逛街的民眾，會不斷的精進與隨時調整。

直言法規與時代脫節 殷瑋盼修法允許「日本模式」設室內外吸菸區

殷瑋受訪時指出，市府跟中央之間有過溝通，因為吸菸室是室內，室內是密閉空間不能吸菸，市府擔心會形成了迴圈。而在室內設置獨立的吸菸室，必須要有特定的地方，如旅館、商場、酒吧等才能設置，也有很多網友熱切希望有選項。但很可惜中央拒絕。他強調，上一次菸害防制法就吸菸區的修正已經是20年以前，隨著時代的改變是否可能有「日本模式」出現是可以考慮的。殷瑋進一步指出，對市府來說也不是覺得在每個地方都要設置戶外吸菸區才是好的，而是有些地方思考設置吸菸室的可能，有些則思考設立吸菸區的可能，市府是在討論配套過程當中向中央來表達意見，會持續溝通，也會持續思考有沒有各種方式。

另對於民進黨議員何孟樺批評，北市行文已經是2024年，為什麼現在還要？殷瑋強調，對的事情就是要做，應該有的溝通就是要溝通。如果做了對大家好，能夠完善「菸害防制」的目的且更能夠讓菸民跟不吸菸者分流，讓每個人互相尊重，「當然應該要做這個思考」。他表示，市府從2024年就開始思考這個問題，相關的批評當然理解，但真實的情況是很明確的。

殷瑋也指出，年貨大街有明確的告示，指出哪裡不能吸菸，騎樓、地上也有黃色標示明定此處不能吸菸，透過不斷的宣導，希望大家能理解商圈是不能吸菸的地方，至於議員稱市府應該要在遊客中心設置吸菸室，「如果菸害防制的根本大法都搞不清楚的話，這個討論也會顯得非常可惜」。他說明，菸害防制法第18、19條規定只有特定室內場所可以設置獨立吸菸室，如何不斷的做、做更好才是目標。

殷瑋另表示，市府希望能夠增加稽查力度，讓民眾不要有僥倖心態，如果真的有吸菸需求，五號水門也有設置吸菸區，而手機掃一下QR Code也有明確的地圖可以顯示，「我想我們會持續下去」。

