台北年貨大街禁菸！吸菸區太偏僻亂象叢生 蔣萬安：會規劃動線不斷精進
記者楊士誼／台北報導
台北年貨大街全面禁菸，卻因吸菸區過於偏遠、攤商也在吸菸等，引來菸民與不吸菸者的批評，北市議員何孟樺也批評市府不懂菸害防制法。台北市長蔣萬安今（2）日表示，無菸環境也帶動營業額成長，市府也會不斷調整，規劃好吸菸區動線。研考會主委殷瑋則表示，吸菸區規定已20年未改，限制在特定場所內設置吸菸室的規定恐怕已經過時，隨著時代的改變應思考「日本模式」，市府會與中央繼續溝通。
蔣萬安讚無菸環境帶動業績：會不斷精進與調整
蔣萬安表示，目前在大稻埕碼頭有一個吸煙區，希望做好區隔，而整個年貨大街包括周邊的巷弄全面禁煙。他強調，去年的成果非常好，不僅得到市民的肯定也得到經濟部的大獎，無菸環境也帶動營業額的成長，今年更希望能夠再次加油，突破去年20億的營業額。但對於外界抱怨「吸煙區太遠了」蔣萬安則表示會規劃好動線，不希望讓煙味影響到逛街的民眾，會不斷的精進與隨時調整。
直言法規與時代脫節 殷瑋盼修法允許「日本模式」設室內外吸菸區
殷瑋受訪時指出，市府跟中央之間有過溝通，因為吸菸室是室內，室內是密閉空間不能吸菸，市府擔心會形成了迴圈。而在室內設置獨立的吸菸室，必須要有特定的地方，如旅館、商場、酒吧等才能設置，也有很多網友熱切希望有選項。但很可惜中央拒絕。他強調，上一次菸害防制法就吸菸區的修正已經是20年以前，隨著時代的改變是否可能有「日本模式」出現是可以考慮的。殷瑋進一步指出，對市府來說也不是覺得在每個地方都要設置戶外吸菸區才是好的，而是有些地方思考設置吸菸室的可能，有些則思考設立吸菸區的可能，市府是在討論配套過程當中向中央來表達意見，會持續溝通，也會持續思考有沒有各種方式。
另對於民進黨議員何孟樺批評，北市行文已經是2024年，為什麼現在還要？殷瑋強調，對的事情就是要做，應該有的溝通就是要溝通。如果做了對大家好，能夠完善「菸害防制」的目的且更能夠讓菸民跟不吸菸者分流，讓每個人互相尊重，「當然應該要做這個思考」。他表示，市府從2024年就開始思考這個問題，相關的批評當然理解，但真實的情況是很明確的。
殷瑋也指出，年貨大街有明確的告示，指出哪裡不能吸菸，騎樓、地上也有黃色標示明定此處不能吸菸，透過不斷的宣導，希望大家能理解商圈是不能吸菸的地方，至於議員稱市府應該要在遊客中心設置吸菸室，「如果菸害防制的根本大法都搞不清楚的話，這個討論也會顯得非常可惜」。他說明，菸害防制法第18、19條規定只有特定室內場所可以設置獨立吸菸室，如何不斷的做、做更好才是目標。
殷瑋另表示，市府希望能夠增加稽查力度，讓民眾不要有僥倖心態，如果真的有吸菸需求，五號水門也有設置吸菸區，而手機掃一下QR Code也有明確的地圖可以顯示，「我想我們會持續下去」。
三立新聞網提醒您：
吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害
吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫
孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足
曾喊外國遊客別來！虎航砍飛日班機 日人「這句話」暖哭眾人：偏心待遇
年貨大街禁菸惹議！議員批蔣萬安不懂法規：「洋芋片政治學」只有口號
天龍國輸了？外國人大讚「這1縣市」比台北現代化 當地人揭3大關鍵
毛嘉慶涉性騷惹議！黃國昌「會用最高標準要求從政同志」：依照規定調查
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。
國發基金賺錢了！台積電一股不賣 去年盈餘仍達384億元
國發基金賺錢了！國發會今（3）日舉辦年終記者會，會間記者提問2025年國發基金績效如何？國發會則回應，2025年盈餘暫估為384.9億元，對於信保2500億元仍有一定的支持資金，但仍希望公股、民營銀行共同參與。而根據2024、2025年兩年報資料顯示，國發基金持有台積電幾乎是一股未賣，持股金額維持4.97億元。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
台大醫收「不得好死」明信片 親曝內容嘆：還投藍白在想什麼呢？
台大婦產科名醫施景中昨（12）日指出，收到一張一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容還寫「賴清德當台南市長貪污」「柯文哲清清白白」，他也嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們你是在想什麼呢」？
高雄市長民調超驚人！「這選區」藍贏面最大
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，《新頭殼》今（2）日公布最新民調，結果顯示，民進黨立委賴瑞隆目前明顯領先國民黨立委柯志恩。若以高雄市8個行政選區來看，賴瑞隆在第3選區（左營、...
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...