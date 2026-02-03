台北年貨大街迪化街開跑 蔣萬安邀英國代表同樂

▲2026臺北年貨大街-迪化走街活動。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市長蔣萬安今（3）日出席「2026臺北年貨大街-迪化走街」活動，宣布這場年度盛事正式開跑。蔣萬安表示，迪化街不僅是辦年貨的首選，更是承載濃厚年節氛圍、體現臺北魅力的重要場域，宛如臺北最重要的一張城市名片。

蔣萬安指出，再過兩週即將迎來馬年，而年貨大街正是感受年味最濃郁的地方。他表示，如果過年沒有來迪化街體驗人擠人、試吃零食、聆聽店家叫賣聲，就好像少了點什麼。因此他力邀所有民眾，尤其是國內外旅客，務必親自走訪迪化街。蔣萬安特別提到，包含今天出席的英國代表，以及前不久挑戰攀登臺北101的Alex Honnold及其夫人，他們都親身體驗大稻埕迪化街的風情，證明迪化街就是最棒的城市宣傳，活動最後蔣萬安更與英國在台辦事處代表包瓊郁（ Ruth Bradley-Jones）一同吃小吃、套圈圈同樂，包代表更向蔣市長送上英國茶祝大家新年「錢滿袋」。蔣萬安感謝鄭理事長及所有商圈夥伴的努力，共同將這張代表臺北的名片遞送到全世界。

蔣萬安進一步介紹，今年的年貨大街活動再次突破。除了與深受大家喜愛的知名IP「白爛貓」合作，推出多款大型氣偶吸睛，還結合了套圈圈、釣瓶子等古早味童趣遊戲，讓民眾在採買之餘，也能重溫兒時樂趣。值得一提的是，去年年貨大街首度全面禁菸成效卓著，吸引逾200萬人次造訪，創造高達20億元的營業額。蔣萬安表示，今年市府更擴大禁菸範圍，並特別在大稻埕碼頭規劃吸菸區，透過妥善分流，為市民及遊客打造一個無菸且友善的購物環境，讓大家都能盡情享受逛街樂趣，免受二手菸干擾。

考量現代人的消費習慣，臺北市政府也與購物臺合作，推出24小時線上年貨大街專區，集結了超過百家優質店家，讓無法親臨現場的朋友，也能透過網路感受年貨大街的熱鬧氛圍、輕鬆採買。

蔣萬安也分享，大稻埕煙火節在前年擴大舉辦、拉長活動期程後，去年成功吸引29萬人次，較前年增加4萬，再次證明了其對周邊商圈的強勁帶動能力。市府的目標是讓市民朋友開心地玩，商家朋友開心地賺錢，所有市民朋友都能好好過個好年。年貨大街提供各式南北貨、中藥、布料等豐富商品，歡迎國內外旅客來到臺灣，指名到臺北，共襄盛舉。

活動尾聲，蔣萬安祝福大家新年快樂、馬上幸福、馬上賺錢，並高喊「今馬熊讚！」。他也特別提醒民眾，來年貨大街採買後，務必將發票登入「臺北有夠嗨」活動平臺。今年祭出超級大獎，包括高達1000萬現金、電動車、臺積電股票，還有美國來回機票，以及iPhone等多項豪華好禮。他也再次呼籲所有市民朋友過年都來迪化街逛逛，一同迎接一個幸福、財運亨通的馬年！