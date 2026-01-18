台北年貨大街 無菸城首個示範點

台北年貨大街將於31日登場，台北市長蔣萬安要求年貨大街仿效歐洲耶誕市集轉型，打造節慶城市主題樂園，他提出視覺升級、體驗深化、功能轉型等3大規畫，盼年貨大街成為台北每年最穩定、也最有文化娛樂含金量的節慶品牌。值得一提的是，今年年貨大街將成為北市府推動「無菸城市」政策首個示範點，屆時迪化街周邊將全面禁菸並畫設吸菸區。

迪化街商圈年貨大街是北部地區民眾採買年貨重要據點，蔣萬安要求相關局處促進年貨大街升級、轉型，並提出3大方向，首先從視覺著手，透過統一攤位設計、燈光色溫型塑過節的強烈感受，並對迪化街歷史建築立面做節慶投光。

蔣萬安盼年貨大街深化民眾體驗，他以宜蘭傳統藝術中心曾舉辦「抓神獸」為例，透過手機掃描及AR擴增實境、解謎，成功吸引許多民眾參與傳統文化，年貨大街可設計讓主題IP分散在各特色店家，結合南北貨脈絡及歷史，讓逛街也是一場文化探索。

針對功能轉型，蔣萬安說，倫敦海德公園「冬季仙境」採取市集結合大型遊樂設施模式，迪化商圈與大稻埕碼頭也同樣可以形成連貫動線，由北市水利處、產發局及交通局研擬以行人友善為核心的空間改善方案。

他強調，產發局規畫在永樂市場設置兒童遊樂場，未來可進一步擴大到大稻埕碼頭，導入更具規模及夜間吸引力的遊樂和燈光設施，讓年貨大街成為全台「最有理由北上過年」的城市場景。

此外，北市衛生局將今年年貨大街列為「無菸城市」首個示範點，將明確標出可吸菸區，其餘商圈周邊屬禁菸區。台北迪化商圈發展促進會總幹事陳仕哲表示，商圈支持禁菸但需進一步協調吸菸區設置。