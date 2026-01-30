台北年貨大街1/31起擴大禁菸範圍 違規最重罰1萬元

明天（1/31）起至2月15日期間，每日上午8時至凌晨0時，「2026台北年貨大街」將成為全面禁止吸菸場所，違規者將處2000元至1萬元罰鍰。此次禁菸範圍不僅涵蓋迪化街主幹道，更首度擴大至周邊巷弄，作為無菸城市首個示範點。

明天（1/31）起至2月15日期間，每日上午8時至凌晨0時，「2026台北年貨大街」將成為全面禁止吸菸場所。（圖／ 北市商業處提供 ）

為兼顧吸菸者需求，主辦單位特別在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立活動臨時吸菸區。衛生局呼籲有吸菸需求的民眾至戶外定點吸菸、行走不吸菸，共同提升無菸城市環境品質。

衛生局指出，擴大禁菸範圍主要是為解決巷弄二手菸害問題，保障採買民眾與周邊居民健康，減少二手菸暴露。活動期間現場將設置禁菸相關標示及告示牌，同時運用廣播、發送簡訊及巡守隊舉牌等方式大力宣導，台北迪化商圈發展促進會也將協助勸導工作。

大稻埕碼頭5號水門旁廣場，有設立活動臨時吸菸區 。（圖／ 北市商業處提供 ）

執法方面，商業處、公園處、市場處、環保局及衛生局等5個局處將共同執行違規吸菸者稽查取締，確保禁菸規定落實。

具體禁菸範圍包含「迪化街」南京西路至歸綏街路段道路、騎樓及人行道；「民生西路」延平北路至環河北路路段騎樓及人行道；「歸綏街」延平北路至環河北路路段騎樓、人行道及部分道路，人行道緣石往道路延伸2.5公尺內範圍。

北市年貨大街禁菸範圍再擴大。（圖／ 北市商業處提供 ）

此外，東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍平面區域，含區域內之道路、騎樓、人行道及廣場，均納入禁菸管制範圍。

衛生局表示，推動無菸城市旨在維護民眾不吸二手菸的健康權益，從年貨大街作為示範點出發，推動「吸菸須在指定區」及「行走不吸菸」理念。同時持續結合醫療與社區資源，提供戒菸治療、戒菸衛教諮詢、戒菸班、戒菸專線等多元戒菸管道，協助有意願戒菸的民眾。

