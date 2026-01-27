台北年貨大街1/31開賣 桃園雙主場福袋5折

辦年貨到「年貨大街」真正有「年味」。台北市年貨大街1月31日開跑，今(2026)年主題為「奔年貨」，高達5公尺的白爛貓巨偶與民眾見面，更將送出「馬上有錢 喵」發財金。桃園年貨大街設置「雙主場」，並透過網購平台開賣5折福袋。高雄年貨大街同樣於1月31日啟動，規畫27場「馬年小紅包」發放活動。

「2026台北年貨大街」於1月31日至2月15日熱鬧展開，以「奔年貨」為主題，攜手「白爛貓」跨界合作，並以「馬上趣」、「馬上購」及「馬上發」等3大面向設計趣味活動。其中「馬上趣」在迪化街商圈設置5公尺高的白爛貓氣偶，家族成員「麻糬」與「臭跩貓」在永樂市場外牆與屋頂現身，4台免費接駁專車也換上白爛貓塗裝。

「馬上購」與momo購物網聯手，於站上開設24小時不打烊的「線上台北年貨大街專區」，連續16天販售北市各商圈的年節好物，同時推出「momo獨家年貨直播」。「馬上發」贈送白爛貓手持1元硬幣的「馬上有錢 喵」發財金，只要到年貨大街玩遊戲、關注北市商業處官方粉絲團、參加首長走街拜年就能領取。

桃園市「買年貨來桃園」年貨大街從2月6日至15日，在桃園藝文廣場與中壢銀河廣場登場，匯集超過160攤在地好店、10大伴手禮品牌與多家優質攤商參與。民眾消費滿額就能抽扭蛋，假日逛街可參加額外抽獎活動，在線上購物可以搶購5折年貨福袋。

高雄年貨大街「2026高雄過好年」串聯全市逾30個商圈，預計1月31日從三鳳中街商圈開始發放「馬年小紅包」，整個年節期間有27場發送活動，各商圈更安排春聯拓印、創意DIY手作、舞台表演等趣味節目，要讓買氣從過年前一直延續到年後，不只滿足在地人採買需求，也藉此吸引觀光人潮。

