台北幸福扶輪社用香氣擁抱長照 提升照護品質
【記者張嘉誠／綜合報導】
隨著台灣正式邁入超高齡社會，長期照護服務的內涵逐漸從單純的生理照顧，提升至情緒安定、感官舒適與生命尊嚴的整合照護。國際扶輪3481地區台北幸福扶輪社，結合社友專業與社會關懷精神，於長照場域推動「用香氣擁抱長照—高齡芳香照護計畫」，以非藥物性的芳香照護模式，為長者與照護人員打造更友善、溫暖的照護環境。
該計畫獲得永福、福星、百福、福友、福海網路及福盈等共7個扶輪社響應，並於1月18日在鴻德養護院正式啟動「有機芳療運動」體驗活動。活動現場透過天然有機精油的運用，搭配呼吸與輕度肢體活動，讓長輩與護理人員一同沉浸於溫和舒適的香氣中，氣氛溫馨活絡，長者展現出愉悅與活力，獲得照護單位高度肯定。
台北幸福扶輪社指出，該計畫引進具科學實證基礎的有機芳療系統，結合高端有機芳療品牌Vishwa，建立一套可於長照機構落實的「非藥物性輔助支持系統」，不僅改善機構長期面臨的環境氣味問題，也協助舒緩長者情緒與照護人員的心理壓力，為長照現場注入新的照護思維。
計畫借鏡德國自然療法與整合醫療的臨床經驗，針對長照場域提出四大核心照護面向。一透過富含酯類分子的精油，協助長者放鬆情緒、提升夜間休息品質，間接減輕照護人員的管理負擔；二運用迷迭香等精油進行嗅覺刺激，提升長者對環境的覺察能力，營造安全感，並作為失智預防的感官介入方式之一。三以天然植物精油取代刺鼻的化學氣味，改善機構空間氛圍，讓長者在更貼近生活與尊嚴的環境中安養。四結合呼吸、嗅覺與輕度運動的五感團體課程，促進血液循環與自主活動力，並強化長者之間的互動與生活信心。
台北幸福扶輪社表示，「用香氣擁抱長照」計畫，是扶輪精神與科學芳療跨界合作的具體實踐，透過理性實證與感性關懷的結合，為台灣超高齡社會的長照體系提供更具尊嚴與質感的照護典範，也期盼為長期承擔高壓工作的照護人員，帶來實質的支持與舒緩。
