台北廣播電臺傳捷報！ 榮獲「臺灣藥事報導獎」雙金肯定





中華民國藥師公會全國聯合會於11月30日頒發「114年臺灣藥事報導獎」。臺北廣播電臺在此次盛會中表現亮眼，其中由周明慧主持的《LOHAS健康有約》單元《駕駛一定「藥」知道》榮獲聲音組特優獎殊榮。

主持人周明慧表示，許多人只知酒駕危險，卻忽略了特定藥物可能影響注意力與反應能力，導致行車風險，即俗稱的「藥駕」。她強調，希望透過這次報導，讓民眾重視安全用藥，拒絕藥駕，守護自己與他人的生命安全。

《幸福生活館》獲優等：解析藥事法新規對用藥安全的衝擊

林偉華主持的《幸福生活館》單元《中藥西藥都是藥，藥師擔憂的事》，同樣獲得聲音組優等獎。該節目致力於推廣正確用藥觀念與藥品新知。

主持人林偉華指出，這次獲獎作品特別針對《藥事法》第103條第2項新增解釋令，深入為民眾說明其對用藥安全的衝擊與藥師的擔憂。他強調，用藥安全不僅攸關於生命健康，更是避免醫療資源浪費最基本的守護。

臺北電臺：持續以多元節目體現社會責任

臺北電臺臺長胡紹謙表示，此次兩項節目同時獲獎，是對臺北電臺節目團隊專業與努力的肯定。他指出，臺北廣播電臺除了即時傳遞市政與防災資訊，也持續關注社福、防詐及反毒等議題。

胡紹謙臺長承諾，未來臺北電臺將持續為不同年齡層與族群設計多元實用節目，傳遞溫暖、真誠的臺北聲音，展現公共媒體的社會責任與關懷。

歡迎聽眾至「聽臺北」網路電臺收聽本次獲獎節目，或瀏覽「臺北廣播電臺」臉書粉絲專頁了解更多節目資訊。

